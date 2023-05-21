Bahadır Yenişehirlioğlu Yalovalılarla buluştu

Yalova Belediyesi İbrahim Müteferrika Kitap Fuarı çerçevesinde Payitaht Abdulhamid dizisi ve Barbaroslar: Akdeniz’in kılıcı dizilerinde önemli karakterleri canlandırmasıyla tanınan ünlü yazar, hukukçu ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu’nu, Yalovalılarla buluşturdu.

Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde söyleşiye katılan misafirlere okumanın ve bilginin öneminden bahseden Yenişehirlioğlu, burada katılımcılara çok kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. İlk olarak kendini tanıtan ve okumanın önemine değinen Yenişehirlioğlu, hukukçuluk mesleğini uzun süre icra ettiğini, birçok ülke hakkında halklar ve toplumlar üzerine araştırmalarda bulunduğundan bahsetti.

Soru cevap eşliğinde devam eden söyleşi sonrasında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, Yenişehirlioğlu’na söyleşisi için teşekkür ederek Yalova kağıdından hat sanatı ile isminin yazılı olduğu tabloyu hediye etti.

Programın sonunda ise katılımcılar kitaplarını imzalatırken Bahadır Yenişehirlioğlu ile sohbet etme fırsatı buldular.