Bahar ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bahar ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde bahar ayında yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında, şehir merkezinde etkisini gösteren soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası, bahar ayında etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü. Yüksek kesimlerde yeşille birleşen beyaz örtü kartpostallık görüntüler sundu.