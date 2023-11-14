Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni detaylar çıktı. Fenomen kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılından bu yana süren bir operasyonla bağlantılı olduğu öğrenildi. Candan kardeşlerin, 100 milyonluk vurgun yapan suç örgütüne mensup oldukları iddia edildi.

Bir televizyon programında ünlenen ve sonrasında sosyal medya hesaplarında yaptıkları lüks yaşamlarını gözler önüne seren paylaşımlarıyla gündeme gelen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, sabah saatlerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleşen operasyonla gözaltına alınan iki isim emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayrıca operasyon çerçevesinde Hacı İsrafil S. isimli bir kişinin de Kars’ta gözaltına alınarak İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

100 milyon TL vurgun yapan örgüte mensup oldukları iddiası

Fenomen kardeşlerin gözaltına alınma sebebinin 2020 yılında başlatılan bir çalışmayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılı haziran ayında bir örgüte yapılan operasyonla Eren Koç’un da aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerin tamamı tutuklanmıştı. Öte yandan, 197 bin TL, 70 bin TL’lik çek senet, 2 araç ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş 29 müştekiden 90 milyon TL’lik haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen bir başka operasyonda ise, örgüt lideri olduğu belirlenen Onur Apaydın’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, gözaltına alınanlardan 5’i tutuklanarak ceza evine gönderilmişti. Bu operasyon sonucunda da, 9 müştekinin toplam 15 milyon TL mağdur edildiği öğrenildi. Onur Apaydın’ın lideri olduğu suç örgütünün, mağdurlara piyasa değerinin altında otomobil satma vaadinde bulunduğu, onların güvenini kazanmak için bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde Bahar ve Nihal Candan kardeşleri de bulundurdukları ortaya çıktı. Fenomen kardeşler Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle birlikte toplam 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.