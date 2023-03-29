Baharı bekleyen Ankara'ya kış geri geldi

Ankara’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Baharın gelmesiyle kaldırılan kışlık kıyafetler ise yeniden dolaplardan indi.

Dün sağanak yağışın etkili olduğu Başkent’te bugün Ankaralılar karlı bir güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 22 ilde çarşamba günü kar yağışı beklendiği uyarısını dikkate alan vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalanmadı. Dikmen ve İncek gibi şehrin yüksek kesimlerinde yer alan semtlerde yağış daha yoğun olurken, Tunalı Caddesi’nde bazı vatandaşların kuğuları izleyerek karlı havanın tadını çıkardığı anlar kameralara yansıdı.

Kar yağışının kuraklık için iyi olduğunu ancak iklim krizinin gelecekte daha büyük sorunlara yol açacağını dile getiren Eda Zeran, “Kar yağışı sevindirici tabii ama çiçeklerin üzerine yağmış olması tabii biraz düşündürücü. Ben yine de yağışın olmasına seviniyorum. İklim krizi gittikçe yaklaşıyor, o sebeple hem ülkemiz için hem de dünya için biraz korkutucu aslında. Ama gelecek dünya bizi böyle bekliyor. Bir an önce bir şeyler yapmak gerekiyor. İklimle ilgili politikaların değişmesi gerekiyor ve bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İklim değişti, bu yüzden de yağışlar azaldı”

Geçmişte mart ayında daha çok yağış olduğunu ancak iklim krizinden dolayı yağışın azaldığını ifade eden Hacı Taşkın, “Memleketin buna ihtiyacı vardı, iyi oldu. Allah büyüktür, inşallah daha da iyi olacak. Önceden bu mevsimlerde daha çok kar yağardı ama şimdi iklim değişti, bu yüzden de yağışlar azaldı. 40-50 sene önce aynı şekilde bu yağışlara şahit olduk. Meyve ağaçlarının üstüne kar yağması don olmasına sebep oluyor. Gece mesela eksi 5’e kadar düşeceği söyleniyor. Eğer öyle olursa yağıştan dolayı her yer ıslandı, bütün ağaçlar don alır. Don olmasının da meyvelere, sebzelere ve her şeye çok zararı olur” ifadelerini kullandı.