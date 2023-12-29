Baharı müjdeleyecek olan laleler Beyoğlu'nda toprağa dikildi

Beyoğlu’nda lale soğanları Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’nin bahçesinde toprakla buluşturuldu.

Beyoğlu Belediyesi ve İstanbul Lale Vakfı işbirliğinde Terra Santa Kültür ve Sanat Merkezi’nin bahçesinde lale soğanı dikim etkinliği gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 ay toprak altında kalacak olan ve Nisan ayının son haftasında baharı müjdeleyecek olan lalelerin soğanları toprağa dikildi. İstanbul Lale Vakfı tarafından Beyoğlu ilçesinde yapılan etkinlikte 21 bin lale, açtığında kırmızı ve beyaz renkleriyle ‘Türkiye Yüzyıl’ının sembolü olarak toprağı süsleyecek.

Beyoğlu’nun 11 noktasına 21 bin lale soğanı dikildiğini ifade eden İstanbul Lale Vakfı Başkanı Salih Aslan, “Bugün Beyoğlu’nda Belediye Başkanımızın bize tahsis ettiği bu alanda kültürel mirasımız olan lale soğanlarını toprakla buluşturduk. Onlar şimdi kış uykusuna yatıyor. Ve inşallah Nisanın son haftasıyla Mayıs’ın ilk hafta arasında bu çiçeklerin açtığını göreceğiz. Biz herkesi bu kültüre, tarihi mirasımız olan, kültürel mirasımız olan Lale’ye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu yıl İstanbul’da 13 Belediyemizin bahçesinde uygun gördükleri yerlerde lale soğanı ekimini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl 39 ilçemizin tamamını ekmiş olacağız. ‘Türkiye Yeni Yüzyılı’nın sembollerinden birisi olan lale soğanımızı bu yıl toprakla buluşturduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha büyük organizasyonlarda İstanbullunun hizmetinde olacağız. Şu an Beyoğlu’nda toplam 21 bin soğan dikimi yapılacak bugün birkaç noktada sadece burası değil, yaklaşık 11 noktada soğan ekimi yapılacak” dedi.