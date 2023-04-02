Baharın habercisi leylekler, Leylek Oteli'ne ulaştı

Baharın habercisi olan leylekler, Kuzey Afrika ve Orta Doğu’dan binlerce kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra Ankara’da bulunan Leylek Oteli’ne ulaştı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bir iş adamı tarafından yıllar önce yaptırılan Leylek Oteli, bu yıl da leyleklere ev sahipliği yapıyor. Baharın müjdecisi leylekler, her sene Afrika’dan ve Orta Doğu’dan Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine gelerek kendileri için hazırlanan Leylek Oteli’nde yazı geçiriyor. 10 bin kilometrelik yolculuğun ardından Türkiye’ye gelen leylekler, şu anda çiftleşme döneminde bulunuyor. Her yıl neredeyse aynı dönemlerde Leylek Oteli’ne gelen leyleklerin nisan ayında yumurtlaması ve mayıs ayında da yavrularına kavuşması bekleniyor.

Leylek Oteli Tesisi içinde oto lastik tamircisi Bilal Yaldıran, “Tesisin içinde oto lastik dükkanı işletiyorum. Yaklaşık 25 senedir buradayım. Leylekler geçmiş yıllarda 80’in üzerindeyken şu anda 20-25 seviyesine düştü. 16-17 gün oldu zannederim geleli. Vatandaşların ilgisini çeker, fotoğraf-video çeken olur. Hayvanlar genel bu civardaki akarsulardan ve dere yataklarından beslenir. Sudan beslenme olayları da azaldığı için zannederim hayvanlar azaldı. Yukarıda hamam tarafında biraz fazla gibi duruyor. Şu anda tahminen yavrularını da büyüttükten sonra eylül sonu gibi giderler” diye konuştu.

Yaldıran ayrıca gelen leyleri kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşıyor.