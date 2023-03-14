Baharın müjdecisi leylekler yuvalarına döndü

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde baharın habercisi leylekler yuvalarına geri döndü.

Baharın geldiğini haber veren göçmen kuşlardan olan leylekler, Çan’a 11 kilometre uzaklıkta Büyükpaşa köyündeki yuvalarına döndü. Köy semalarında gözüken leylekler vatandaşları da sevindirdi.

Köy sakinlerinden Yüksel Altıparmak, “Baharın habercisi leylekler köyümüze geldi. Her sene Mart ayı başında, bazen Şubat ayı sonunda veya Mart ayının 15’ine doğru Büyükpaşa köyüne geliyor leyleklerimiz. Ben de bu köyün damadı olarak her yıl bahar ayında geldiğimde aynı yerde görüyorum onları” dedi.