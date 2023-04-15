Baharın tüm renkleri Bursa'yı sardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan park, bahçe, kavşak ve refüjlerde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla kenti, baharın tüm renkleri ile donatıyor.

Bursa’yı daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent haline getirmek amacıyla kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasından altyapıya kadar her alanda önemli çevre yatırımlarını hayata geçiren Büyükşehir Belediye, park, bahçe, cadde, sokak ve kavşakları da adeta çiçek bahçesine dönüştürüyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla rengarenk yazlık ve kışlık çiçekler parkları, refüj ve kavşakları süslüyor.

Laleler açtı

Bursa’ya görsel anlamda 4 mevsim baharı yaşatan çalışmalar çerçevesinde kış sezonu boyunca 22 farklı türden toplam 2 milyon 13 bin adet kışlık çiçek ekimi yapıldı. Yine dikimi yapılan 1 milyon adet çiçek soğanın açmasıyla Bursa adeta lale, sümbül ve nergis bahçesine döndü. Özellikle Hüdavendigar Kent Parkı, Kültürpark, Merinos Park, Botanik Park, Hayvanat Bahçesi, Nilüfer Vadisi ve ana arterlere ekilen rengarenk laleler Bursa’ya estetik bir güzellik kattı.

Yaz sezonu için de hazırlıklarını tamamlayan Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, sezon boyunca 2 milyon 436 bin 600 adet yazlık çiçek ekimi planlıyor.