Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın, kısa sürede iki katlı eve de sirayet etti. Paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olay, Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan hurdalar bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, iki katlı evin çatısına da sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yanan hurdalara ve evin çatısına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.