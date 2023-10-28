Bahçede yaktıkları ateş eve sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede yakılan ateşin sıçradığı ev ve ahır küle döndü.

Bahçede yaktıkları ateş eve sıçradı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde bahçede yakılan ateşin sıçradığı ev ve ahır küle döndü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kulaca Mahallesi’nde Salih Doğan’a ait evde meydana geldi. Evin bahçesinde bulunan otlar, aile tarafından yakıldı. Yangın kısa sürede büyüyerek eve ve ahıra sıçradı. Yangın kısa sürede evi ve damı sardı. Aile durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.