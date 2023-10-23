Bahçedeki tartışmada kan aktı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bir bahçede yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi tüfekle vurularak hafif şekilde yaralandı.

Olay, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde bir bahçede meydana geldi. İddiaya göre, arazisine izinsiz giren Y.Ç. ile yer sahibi İ.D. arasında tartışma başladı. Sözlü tartışma kavgaya dönüşürken İ.D., tüfeğiyle Y.Ç.’nin ayaklarına doğru bir el ateş etti. Topraktan seken saçmaların bir kısmı Y.Ç.’nin ayağına isabet etti. Yaralanan şahıs olay yerine gelen ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Tüfeğe el konulurken, şüpheli İ.D. ise ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. İ.D. ifadesinde korkutmak maksadıyla yere ateş ettiğini savundu.