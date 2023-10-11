Bahçeden toplanan meyveler okul öğrencilerine dağıtıldı
Bursa'nın İznik ilçesindeki veliler bahçelerinde ürettikleri meyveleri öğrencilere dağıttı.
Bursa’nın İznik ilçesindeki veliler bahçelerinde ürettikleri meyveleri öğrencilere dağıttı.
Boyalıca Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar topladıkları meyveleri Boyalıca İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerine dağıttı. Sınıf öğretmeni Melek Batur, "Velilerimiz yetiştirdikleri çeşitli meyveleri öğrencilerimize getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.
Okul Müdürü Serdar Petekkaya da velilere şükranlarını sundu.