Bahçeden toplanan meyveler okul öğrencilerine dağıtıldı

Bursa'nın İznik ilçesindeki veliler bahçelerinde ürettikleri meyveleri öğrencilere dağıttı.

Bahçeden toplanan meyveler okul öğrencilerine dağıtıldı
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Bursa’nın İznik ilçesindeki veliler bahçelerinde ürettikleri meyveleri öğrencilere dağıttı.

Boyalıca Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar topladıkları meyveleri Boyalıca İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerine dağıttı. Sınıf öğretmeni Melek Batur, "Velilerimiz yetiştirdikleri çeşitli meyveleri öğrencilerimize getiriyorlar. Kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Okul Müdürü Serdar Petekkaya da velilere şükranlarını sundu.