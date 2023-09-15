Bahçeli'den bisikletli 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu paylaşımı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı bisikletli fotoğrafı ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin paylaşım yaptı.

Bahçeli'den bisikletli 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu paylaşımı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kırmızı bisikletli fotoğrafı ile 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ilişkin paylaşım yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından 8 Ekim’de başlayacak olan 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’na ilişkin paylaşım yaptı. Kırmızı bisikletli fotoğrafını paylaşan Bahçeli, “Sporu ve sporcuyu destekleyerek gençlerimizin spora yaklaşımı, sağlıklı yaşama pedal çevirmesidir” ifadelerini kullandı.

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