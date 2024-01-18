Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, ''Bizim Esnaf' uygulamamız ile esnafımıza ve komşularımıza 150 Milyon TL destek sağladık'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak küçük esnafımızın ilçemizdeki ekonomik payını artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla ’Bizim Esnaf’ uygulamamızı hayata geçirdik. 2021 yılında başlattığımız Bizim Esnaf uygulamamız ile esnafımıza ve komşularımıza 150 Milyon TL destek sağladık. Bizim Esnaf modelimiz ile yenilikçi bir sosyal yardım anlayışını teknoloji ile birleştirerek hizmete sunduk" dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından ’Bizim Esnaf Buluşması’ programı düzenlendi. Düzenlenen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yanı sıra çok sayıda esnaf katılım sağladı. Program çerçevesinde açıklamada bulunan Bahadır, 2021 yılında hayata geçirilen ’Bizim Esnaf’ uygulaması ile esnafa ve Bahçelievlerli vatandaşlara 150 milyon lira destek sağladıklarını söyledi. Bahadır ayrıca, Bahçelievler Belediyesi olarak ’En İyi Akıllı Şehir Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye’ ödülünü aldıklarını da dile getirdi.

"’Bizim Esnaf’ uygulamamız ile esnafımıza ve komşularımıza 150 Milyon TL destek sağladık"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak gelişen teknoloji ile birlikte yerel yönetimde dijital dönüşümü yakalayarak hizmetlerimizi daha kolay, daha ulaşılabilir, daha şeffaf hale getirdik. Bahçelievler Belediyesi olarak küçük esnafımızın ilçemizdeki ekonomik payını artırmak, rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla ’Bizim Esnaf’ uygulamamızı hayata geçirdik. 2021 yılında başlattığımız ’Bizim Esnaf’ uygulamamız ile esnafımıza ve komşularımıza 150 Milyon TL destek sağladık. ’Bizim Esnaf’ modelimiz ile yenilikçi bir sosyal yardım anlayışını teknoloji ile birleştirerek hizmete sunduk. Bildiğiniz üzere ’Bizim Esnaf’, Bahçelievler ilçe sınırlarımız içerisinde ikamet eden yardıma muhtaç komşularımıza, nakdi yardım yerine geçen sanal para ile alışveriş yapmayı sağlayan mobil uygulama ve otomasyon sistemimizdir. ’Bizim Esnaf’ ile ihtiyaç sahibi komşularımız anlaşmalı esnaflarımızdan market, fırın, kasap, kırtasiye, manav, züccaciye tek tıkla alışveriş yapabilmektedir. Komşularımızın kayıt için ’Bizim Esnaf’ mobil uygulamasını indirip üye olması yeterli. Bizim Esnafa kayıt olmak isteyen esnaflarımızın da ilçe sınırlarımızda faaliyet göstermesi, küçük esnaf olması, zincir market olmaması gerekli. Belediyemize sosyal yardım talebi ile başvuran komşularımızın ekiplerimiz incelemelerini yapıyorlar. Sonrasında para puanlar sistem üzerinden komşularımıza tanımlanıyor ve SMS ile bilgilendirme yapılıyor. Türkiye’de alanında ilk ve özgün proje olan Bizim Esnaf uygulamamız binlerce komşumuza tek tıkla maddi yardım ulaştırmamızı sağlıyor. Bizim Esnaf otomasyon sistemimiz ile hem komşularımıza hem de ilçe esnafımıza, kobilerimize katkı sağlıyoruz. Bizim Esnaf uygulamamız toplum içerisinde dijital okuryazarlığın artmasını, yerel sosyal yardım otomasyonunun oluşturulmasını, takip sistemi ile veri toplama kolaylığı sağlanmasını, belediye ödeme sisteminde hata ve israfın önlenmesini sağlıyor. En önemlilerinden biri ’Bizim Esnaf’ adil ve şeffaf yardım sistemini sağlıyor. Hızlı, kolay dijital yardım ile farklı sektörlerden esnaflarımızı ekonomik olarak destekliyoruz. Biz bir mücadele içerisindeyiz. O da nedir? Zincir marketler. Bunlara karşı Kobilerimizi, küçük esnafımızı destekliyoruz. Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Bunlar bütün ürünü toparlıyor. Bu 6 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Cumhurbaşkanımız bunlarda mücadele için 2019’da ’Tanzim Satış Noktaları’nı kurdu. Ardından Tarım Kredi Kooparatif Marketlerimiz açıldı. Zincir marketlere yönelik soruşturmalarda gerçekleştirilen denetlemelerin ardından 6 market zincirine 2 milyar 671 milyon TL para cezası kesildi. Yeter mi yetmez. Denetlemeye devam. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyen, her yerde devletimizi karşılarında bulacaktır. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. Bizim Esnafımız ile ‘Birlikte mümkün Bahçelievler’ anlayışını ne kadar kökleştirebilirsek hedeflerimize o derece hızlı varırız. Ayrılıklar yerine ortak noktalara odaklanarak 700 bin komşumuzla Hep Birlikte Bahçelievler için güçlerimizi birleştireceğiz. Bunu başardığımızda önümüze çıkabilecek hiçbir engel tanımıyorum. Son 5 yılda başardıklarımız gelecekte yapabileceklerimizin sadece birer başlangıcıdır. Öncüsü, girizgahı, müjdecisidir. Çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Allah’ın izniyle gerisi çok rahat gelecektir" dedi.

"En İyi Akıllı Şehir Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye ödülünü aldık"

Bahçelievler Belediyesi olarak ’En İyi Akıllı Şehir Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye’ ödülünü aldıklarını dile getiren Bahadır, "Bahçelievler Belediyesi olarak sürdürülebilir ve yenilikçi çözümlerle hayatı kolaylaştıran, şehircilik ve medeniyet adına verimliliği artan bir marka haline getirdiğimiz ilçemiz ’En İyi Akıllı Şehir Projesi Geliştiren ve Uygulayan Belediye’ ödülünü aldı. Bahçelievler’i; Bizim Esnaf, Akıllı Saha, e-Ruhsat, 27 adet e-Devlet’e entegre Belediye hizmeti, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kariyer Merkezi Otomasyon sistemi, Pos cihazları ve Kiosklar, Tıkla konuş uygulaması, Elektronik imza sistemleri, 40 noktada ücretsiz Wi-Fi hizmeti, Sesli yanıt ve ödeme sistemi, e-Canlı destek hizmetleri, Teknoloji, Gelişim ve Girişimcilik Merkezi, Akıllı iletişim ve yardım istasyonlarıyla yüksek teknoloji ve dijitalleşmeyi kullanarak Akıllı Şehir haline dönüştürdük" ifadelerini kullandı.