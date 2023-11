Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: 'Kadınlarımızın kendi ürettiklerini satması için 8 tane yer açıyoruz'

TAKİP ET

Bahçelievler’de Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu-Gençlik Merkezi-Kadın Gelişim Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır “Kuleli’nin girişine kadınlarımızın kendi ürettiklerini satması için 8 tane yer açıyoruz. Bir buçuk ay sonra orayı açacağız” dedi.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Parkı içinde bulunan Fahrettin Kerim Akyazıcı Anaokulu-Gençlik Merkezi-Kadın Gelişim Merkezi’nin açılışı yapıldı. Açılışa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, hayırseverler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta dualar da edildi. Anaokulunda öğrenim gören minikler ise izleyicilere gösteri yaptı.

Bahçelievler Belediyesi’nin temin ettiği arasa üzerindeki bina Hak Vakfı’nın desteğiyle yapıldı. İç dizaynı da belediye tarafından yapılan 5 katlı bina toplamda 2071 metrekare alandan oluşurken, içerisinde 3 ayrı kurum bulunacak. Bodrum katında konferans salonu, makine dairesi, 2 depo, elektrik ana pano odası, erkek ve kadın mescit, personel soyunma odaları ve tuvaletler bulunuyor. Anaokulu olarak düzenlenen zemin kat ve 1. kat 7 adet dersliğe sahip. Kadın Meclisi olarak düzenlenen 2. katta dikiş atölyesi, konferans sınıfı ve 2 adet psikolojik danışmanlık odası bulunuyor. Gençlik Merkezi olarak düzenlenen çatı katında sanat atölyesi, müzik sanatları odası, kitap kafe ve e-spor odası bulunuyor. Hizmet binasında Milli Eğitim müfredatının yanında robotik kodlama, İngilizce Gems ve PYP gibi alternatif eğitim programları da uygulanıyor.

Hizmet binasını yapan hayırsever vatandaşlara teşekkür eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Dediler ki bize bir yer gösterin belediyeye bir yer yapalım. Biz de burayı verdik. Bizden ne bir kuruşluk bir şey ne de bir santimlik imar istediler. Hepsinden Allah razı olsun. Kimi insanlar belediyeye yardımcı oluyor ama bir şey istiyor. Onlar hiç bir şey istemediler. Vakfetmeyi seven böyle bir aileye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Hitler’in yerine Netanyahu soykırımla anılacak”

İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulmü soykırım olarak nitelendirdiğini dile getiren Başkan Bahadır, “Bugün mübarek Cuma günü Gazze’de yedinci haftadır Cuma namazında sıkıntı çıkarıyorlar. Orada Siyonist bir güç var. Yahudiler Siyonist ve mason insanlardır. Bunlar ırkçılıklarını ispat ettiler. Hitler’in yerine Netanyahu soykırımla anılacak. Kendi ırklarına bir soykırım yapılıyor. Hem Osmanlı İmparatorluğu hem de Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk zamanında ilim adamları ve bilim adamları Türkiye’ye gelmiş. Hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti sahip çıkmış. Kendilerine yapılanın kat ve katını başta çocuklar kadınlar olmak üzere Gazze’yi açık hava hapishanesinden yerleri belli olmayan çocuk mezarlığına çeviriyorlar. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Gerçekten çok üzücü ama dünyanın hiç umurunda değil. Amerika ne derse onu yapıyor. Hepsi gelip gidip ziyaret ediyor. Biz Müslümanlar birleşirsek ki bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde bir bilinçlenme oluyor. Cumhurbaşkanımız geçen Türk dünyasında dün de konuşup vurguladı” şeklinde konuştu.

“Orayı bir buçuk ay sonra orayı açacağız”

Yakında kadınların kendi ürettiklerini satacakları 8 tane yer açacağını müjdeleyen Hakan Bahadır, “Biz de Fahrettin amcanın kardeşinin bize müracaatıyla böyle bir yeri onlara takdim ettik. Onlar da yapıp Bahçelievler Belediyesi’ne her şeyiyle bıraktılar. Burası 5 katlıdır. Alt katta kalorifer, yemekhane ve çeşitli şeyler var. 2 katımız öğrencilerimiz ve çocuklarımız içindir. Burada açtığımız anaokulunda 130 tane öğrencimiz var. Sınıflarımızda 2 öğretmen var. Üç öğün yemek veriyoruz. Nöbetçi öğretmen koyuyoruz. Sizin çocuklarınıza kendi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Nerdeyse on katı kadar müracaat oldu. Bir üst katta kadın gelişim merkezi var. Kadınlarımızın el emeğini, bilgi becerilerini geliştirmek istiyoruz. Hayatta dik durabilecek, özgüveni olan, kazancını da sağlayabilen kadınlar olsun istiyoruz. Yakında Kuleli’nin girişine kadınlarımızın kendi ürettiklerini satmak için 8 tane yer açıyoruz. Orayı bir buçuk ay sonra orayı açacağız. Aylık olarak kadınlarımıza verilecek. Evde elde ürettiklerini satacak ve onu evine götürecek. Onun üzerinde de gençlik merkezimiz var. Orada da gençlerimiz için robotik kutlamasından tutun sanat kursları ve aklınıza gelebilecek her şey var” ifadelerine yer verdi.