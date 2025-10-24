Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır motosiklete bindi, meme kanserine dikkat çekti

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlikte motosiklete binerek, meme kanserine dikkat çekti.

Bahçelievler Belediyesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kadın sağlığına dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen program, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın eşi Meral Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve eşi Ceyla Boztepe, diğer ilçe kaymakam eşleri, Biruni Üniversitesinden akademisyenler ve kadın sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Başkan motor kullandı

Etkinlik, Bahçelievler’de gerçekleştirilen farkındalık korteji yürüyüşü ile başladı. Hasan Doğan Spor kompleksinden başlayan yürüyüşte Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır motosikletiyle korteje katılarak farkındalığa dikkat çekti. Katılımcılar, pembe balonlar ve farkındalık afişleriyle yürüyerek erken teşhisin önemine dair güçlü bir mesaj verdi. Kortejin ardından Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerde, alanında uzman hocalar, Prof. Dr. Deniz Böler, Prof. Dr. Zeynep Ocak ve Prof. Dr. Türkan Öztürk meme kanserinde erken teşhisin hayati önemine dair bilgiler paylaştı. Programda konuşan Dr. Hakan Bahadır, hem bir hekim hem de bir belediye başkanı olarak kadın sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Bahadır, "Bir hekim olarak biliyorum ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bir belediye başkanı olarak da biliyorum ki, toplum sağlığı yalnızca hastanelerde değil farkındalık, eğitim ve dayanışmayla korunur. Kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Onların sağlığı, toplumumuzun geleceğidir" dedi.

Sağlık kenti Bahçelievler

Dr. Hakan Bahadır konuşmasında, Bahçelievler Belediyesi’nin sağlık alanındaki yatırımlarına da değinerek, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’de kadınlara ücretsiz tarama hizmeti verdiklerini, Aile Destek Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ile Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri sayesinde Bahçelievler’in bir "Sağlık kenti" haline geldiğini ifade etti. Etkinlikte, kanserle mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekilerek sigara, alkol ve hareketsizlikten uzak durmanın, düzenli tarama ve dengeli beslenmenin hayati olduğu vurgulandı.