Bahçelievler Belediyesi, 1 yılda 8 bin 454 ton geri dönüşüm malzemesi topladı

Avrupa Atık Azaltım Haftası nedeniyle Bahçelievler belediyesi kongre salonunda “Döngüsel, Sürdürülebilir Tekstil” temalı etkinlik düzenlendi. Bahçelievler belediyesi 1 yılda 8 bin 454 ton geri dönüşüm malzemesi topladığını açıkladı.

Bahçelievler Belediyesi sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak için farklı projeler yapmaya devam ediyor. Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde Bahçelievler belediyesi kongre salonunda çocukların yoğun katılımıyla etkinlik düzenlendi. “Sıfır Atık Sıfır Kayıp” sloganıyla ortaya çıkartılan projelerin tanıtıldığı etkinlikte, tekstil atıklarının sanat eserine dönüştürüldüğü sergi bölümü oldukça ilgi gördü. Ayrıca özel bir geri dönüşüm firmasının açtığı stantta eski ve bozuk çalışmayan elektronik eşyalar satın alındı. Vatandaşlar yıllarca sakladıkları bozuk elektronik eşyaları satmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Etkinlikte protokol için ayrılan oturma gurupları geri dönüşüme kazandırılan ürünlerden elde edildi. Çöpe atılan variller oturma guruplarına dönüştürülerek geri dönüşüme katkıda bulunuldu. Çocuklara geri dönüşümü sevdirebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar en çok kendi çantalarını tasarladıkları alana ilgi gösterdiler. Hollandalı sanatçı Sija Zobi de “Atıklardan Harikalara” isimli sergi katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Bahçelievler Belediyesi 1 yıl boyunca farklı geri dönüşüm malzemelerini geliştirdiği projeler ile topladı. Kağıt, karton, cam, plastik ve metal 1 yılda 2 bin 700 ton toplandı. İlçe genelinde 5 bin 500 ton tekstil atığı toplandı. Bayat ekmek 210 ton ilçe genelinden toplandı. 38 ton bitkisel yağ, 6 ton atık ilaç toplandı. 1 yıl boyunca ilçe genelinde toplam 8 bin 454 ton geri dönüşüm malzemesi toplamış oldu.

“Yaşanılabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmayı istiyoruz”

Avrupa Atık Azaltım Haftası nedeniyle etkinlik düzenlediklerini dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “ Amacımız vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımızın ve eşleri Emine hanımın önderliğinde geri dönüşüm fikrinin tam oturması ve geri dönüşüm malzemelerini her türlü değerlendirebilmeyi hedefliyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yaşanılabilir ve daha yeşil bir dünya bırakmayı istiyoruz. Burada çocuklarımıza dağıttığımız bez çantalara kendileri tahtaları boyayarak çeşitli figürler yapabiliyorlar. Burada varillerden oturma gurupları yaptığımızı görebilirsiniz” diye sözlerini tamamladı.