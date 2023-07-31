Bahçelievler Belediyesi, 1990'lar 2000'ler festivali düzenledi

Bahçelievler Belediyesi tarafından Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde 1990’lar 2000’ler festivali düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkı’nda Temmuz ayı Kültür-Sanat etkinlikleri çerçevesinde 90’lar 2000’ler festivali düzenlendi. Festivale aileleriyle katılan çok sayıda vatandaş eğlenceye doydu. Festivalde sahne alan sanatçılar 90’lar ve 2000’lerin unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde DJ’ler performanslarını sergilerken çeşitli yarışmalarda düzenlendi.

Öte yandan, 90’ların ve 2000’li yılların oyunlarını özleyen yetişkinler çocukluklarındaki oyunları oynama imkanı buldu. Festivalde oyun alanı, karnaval çadırı, subsoccer, mini bowling, basket makinesi, langırt, stari makinesi, angry bird oyunu, air hockey, karaoke çadırı vatandaşlar içil kuruldu. Alana kurulan nostalji çadırları ve eski model otomobillerin yanı sıra belediyeye ait yerli otomobil TOGG’da ilgi odağı oldu. 29 ve 30 Temmuz’da yapılan festivalde Retrobüs grubu ve Murat Kekili sahne aldı.

Festivale ailesiyle gelen Ebru Tırpan, “Eşim ve çocuğumla geldik. Çok güzel festival alanı. Bahçelievler’e yeni taşındık. Bahçelievlerli olmak hem gururlu hem de eğlenceli. Çok güzel ve eğlenceli vakit geçirdik. Hem 80’lere hem de 90’lara güzel bir yolculuk yaptık. Burada olmaktan çok mutluyuz. Çok memnun kaldık. Bahçelievler Belediyesi’ne ikramlar için teşekkür ederiz” dedi.