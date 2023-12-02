Bahçelievler Belediyesi Aile Destek Merkezi hizmete açıldı

Bahçelievler Belediyesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi ve Çobançeşme Kütüphanesi ile yenilenen Aile Destek Evi hizmete açıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından tamamlanan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADEM) Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe ve Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın katılımı ile hizmete açıldı.

Açılışa Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve vatandaşlar katılım sağladı.

Açılışta konuşma yapan Hakan Bahadır, “Ücretsiz olarak çocuk, ergen, erişkin ve aile terapilerinin yapıldığı bir merkez açacağız. Şimdi burada beş arkadaşımız, yaklaşık 2 bin 500 - 3 bin kişiye hizmet verdi. Randevusuz çalışıyor. 15 bin seans yaptılar. Rehberlik Merkezinin randevusuz çalıştığını söyleyen Bahadır, “Bazı özel ve devlet hastanelerinde ücretli ve kuyruk oluşturan bir hizmeti randevusuz ve ücretsiz hizmete sunuyoruz. O yüzden bunun çok önemli olduğunu biliyorum” dedi

Önümüzdeki ay görüntülü muayene uygulaması olan TELETIP’A geçiyoruz.

Görüntülü sağlık sistemi olarak adlandırılan TELETIP uygulamasını hizmete sokacaklarını söyleyen Bahadır, “Evden çıkmakta zorluk çeken vatandaşlarımız için telefon üzerinden görüntülü sistem ile faydalanacakları TELETIP uygulamasına önümüzdeki ay içerisinde geçiyoruz. Vatandaşların sağlığa kolay ulaşabilmesi ve iyi hizmeti kısa zamanda tedaviyi alabilmesi, acil durumlarda vatandaşın hizmet alabilmesi için bakanlığın yaptığı uygulamaya destek veriyoruz. Psikolojik danışmanlığı hizmetini’ de TELETIP uygulamasına alacağız” ifadelerini kullandı.

Büyüklerin bile bizde çıkıp ders çalışalım diyeceği bir ortam yaptık.

Rehberlik merkezi içerisinde bulunan kütüphane hakkında konuşan Bahadır, "Kütüphaneyi açacağız. Eskiydi yeniledik. Daha önceden bilgi evi olarak kullanılıyordu. Biz orayı gençlerimizin, küçüklerimizin, çocuklarımızın ders çalışabilecekleri kafe tarzında bir yer yaptık. Büyüklerin bile biz de çıkalım ders çalışalım diyecekleri bir ortam yaptık” dedi.

"Biz giymediğimiz bir şeyi, yemediğimiz bir şeyi başkasına ikram etmeyiz"

Merkez içerisinde yer alan bir mağazanın olduğunu söyleyen Bahadır, “Daha öncesinde ikinci el giysi olarak hizmet veriyordu. Şuan onu sıfıra çevirdik. Giymediğim bir şeyi, yemediğim bir şeyi başkasına yedirmem, giydirmem. Ben ne yiyorsam ne giyiyorsam vatandaşlarımıza da onu ikram etmeliyim. Şimdi sıfır eşya buluyoruz hayırseverlerimizle beraber. Onlardan gidip ücretsiz alıyoruz. Eksik olmasınlar. Çocuklarımıza çanta veriyoruz, kıyafet veriyoruz. Sadece çocuklar değil, büyüklere de veriyoruz” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezinde (BADEM) incelemeler yaptı. Buradaki çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.