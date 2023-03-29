Bahçelievler Belediyesi iftar çadırlarını deprem bölgesinde de kurdu

Bahçelievler Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan için hem deprem bölgesinde hem de ilçedeki komşular için iftar çadırları kurarak etkinlikler organize etti. Birbirinden ünlü konukların çeşitli yer alacağı etkinlik programı ve çocuk eğlenceleri Ramazan boyunca devam edecek.

Ramazan ayı için çeşitli etkinlikler organize eden Bahçelievler Belediyesi, 11 ayın sultanını en güzel şekilde karşıladı. Ramazan ayı boyunca Bahçelievlerli komşularının lezzetli iftarlar yapması için iftar çadırları kuran belediye, iftar sonrası için de hem yetişkinlere hem de çocuklara özel birbirinden ilgi çekici etkinlikler organize etti. Yolda kalanlar için çeşitli noktalarda çorba dağıtımı yapan belediye “ALO İFTAR” hattıyla da 65 yaş üstü yaşlıların, hasta ve engelli kişilerin evlerine iftar yemeği de servis ediyor.

“İftar sofralarını özellikle deprem bölgesinde kurduk”

Deprem bölgesine olan yardımlarının Ramazan ayında da artarak devem ettiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “Bu yıl Ramazan iftar sofralarını özellikle deprem bölgesinde kurduk. Hatay Antakya’da seyyar aşevi çadırımız ve günlük 30 bin gün kişi kapasiteli bir seyyar mutfağımız var. Her gün orada günlük sıcak yemek ikram ediyoruz. Bu ikramlar Ramazan boyunca da devam edecek. Ayrıca bölgede yaşayan depremzedelere de sefer taslarıyla iftar yemeği dağıtımı yapıyoruz. Ramazan boyunca deprem bölgesinde her gün yaklaşık 10 bin kişilik iftar yemeği ikram edeceğiz” dedi.