Bahçelievler Belediyesi'nden 'Temiz Cami Huzurlu İbadet' ve 'Temiz Okul' projesi

Bahçelievler Belediyesi, ‘Temiz Cami Huzurlu İbadet’ ve ‘Temiz Okul’ projesini düzenlenen programda tanıttı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Temiz Cami Huzurlu İbadet’ ve ‘Temiz Okul’ projesi Başkan Hakan Bahadır’ın katılımıyla tanıtıldı. Soğanlı Merkez Camii önünde yapılan tanıtım programına Belediye Başkanı Hakan Bahadır, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Proje kapsamında ilçede bulunan 84 devlet okulu, devlet hastaneleri, 51 cami, Cem Evi ve Kur’an Kurslarının tuvalet, bahçe, iç ve dış temizliği Bahçelievler Belediyesi tarafından işe alınan ekipler tarafından yapılacak.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Daha önce uygulanan yerler vardı. Çünkü bizim dinimizin bakış açısı temizlik. Biz de geçen sene başlattığımız uygulamayla hem tuvaletleri hem abdest alınacak yerleri temizliyoruz. Biz sadece camileri temizlemiyoruz. Camilerin içinde Kur’an kurslarını da temizliyoruz. Yani böyle işçi arkadaşlarımız haricinde cami temizleme ekibimiz var. 84 tane okulumuza biz temizlikçi arkadaşlarımızdan verdik. Onlara emniyetten hem narkotikten hem de Yeşilay’dan eğitim aldırdık. Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde, fizik tedavi ve diş sağlığı hastanesine de arkadaşlarımız gece bile çalışıyor” dedi.

Kur’an Kursuna giden öğrencilere eğitim yardımı yaptıklarını belirten Başkan Bahadır, “Kur’an kursuna giden ve açıktan okuyan ortaokullu öğrencilere 600 lira yardım yaptık. Bu sene yaklaşık 65 bin öğrencimize 600 TL kırtasiye yardımı yaptık. Direkt vatandaşlarımıza para olarak vermedik. Bizim bir esnaf uygulamamız var. Küçük esnafımız üzerinden yaptık. Küçük esnafımız kırtasiyeci, bakkal, kasap, terzi, hatta çay ocağıyla bile anlaşmamız var. Bu uygulamayı onlar üzerinden yaptık” diye konuştu.

Konuşmanın sonunda belirtilen yerlerde görev yapacak temizlik ekibi tanıtıldı. Ayrıca Başkan Bahadır, belediye tarafından kura ile dağıtılacak bin bisikletin ilk ayağı olan 100 adet bisikleti kurada hak kazananlara dağıttı.