Bahçelievler Belediyesi'nden tercih döneminde öğrencilere tam destek

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde üniversite adaylarına destek için ’Tercih Destek Programı 2023’ düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak koordinatörlüğünde üniversite tercihi yapacak öğrenciler için ‘Tercih Destek Programı 2023’ gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 öğrencinin katıldığı etkinlikte iki gün boyunca önemli konuklar misafir edildi, üniversite adayları alanında uzman kişilerden tercihleri konusunda birebir danışmanlık aldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı Lokman Ökten, öğrencilere hayatlarına yön verecek tavsiyelerde bulundu.

Bahçelievler Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, gençlere sadece puanlarına göre değil kendi yeteneklerine ve ilgi alanlarına göre sevdikleri bir meslek seçmelerini tavsiye ederek, “Bu sene Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde 3’üncüsü düzenlenen ‘Önce Öğrenci Programı’ ile öğrencilerimize üniversite tercihlerinde yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Bahadır konuşmasına şöyle devam etti:

“Program kapsamında çeşitli bölümlerden hocalarımız, bakanlarımız, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı, THY İnovasyon Başkanı gibi önemli konuklarımız öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelecek. Liseyi bitirip üniversite tercihleri sırasında ne gibi durumlara dikkat edilmesi gerektiğini anlatacağız. Önemli olanın yeteneklerinin, hayal ve isteklerinin hangi meslekte birleşebileceğini fark etmeleridir. Hayallerini gerçekleştirirken, yanlış yollarda kaybolmamaları için buradaki 7 salonda uzman kişiler tarafından bilgiler verilecek, mentörler ve psikolojik danışmanlarla tercihlerini doğru yapmaları için eğitimler gerçekleştirilecek. 2 gün boyunca arkadaşlarımızla birlikte burada olacağız. Vekilimiz Rümeysa Kadak’a da teşekkürlerimi iletiyorum, onun gayretleri sayesinde bir aradayız.”

"Kendinizi kimseyle kıyaslamayın"

Konuşmasında tarımsal faaliyetlerin teknoloji ile zirveye çıkması gerektiğine dikkat çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal faaliyetlerde Avrupa’da birinci, dünyada 10’uncu sırada olduğuna dikkat çekti. Konuşması sırasında kendi üniversite hayatını da anlatan Yumak, “Kendinizi kimseyle kıyaslamayın, sadece kendinizle yarışın. Kendi pozisyonunuza, yeteneklerinize, sahip olduklarınıza iyi bakın ve gereksiz karşılaştırmalarla motivasyonunuzu bozmayın. Elinizdeki imkanlarla ne yapacağınız çok önemli” şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, “Her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın ve attığınız her adımda ve aldığınız her kararda ‘neden’ sorusunu sorun. Kendinizi ikna edemediğiniz hiçbir şeyi yapmayın” dedi.

"Üniversitede kendinizi geliştirin"

Etkinliğin konuşmacılarından biri de Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin oldu. Bakan Tekin, “Size en uygun meslek kendi iç dünyanızda, yeteneklerinize en uygun olandır” dedi.

Asıl işin üniversiteye girdikten sonra başladığını belirten Tekin, “Ben üniversiteye geldim, okulu bitirince 4 yıl sonra çok başarılı bir adam olacağım diyorsanız, böyle bir dünya yok" dedi.

Üniversite yılları boyunca öğrencilere sosyal olarak da kendilerini geliştirmelerini tavsiye eden Bakan Tekin, “Bu ülkeye sahip çıkacak gençler olarak ülkenize, sizlere değer katacak ortamlarda olun” tavsiyesinde bulundu.

"Tüm mesleklerde teknoloji öğrenin"

Etkinliğin en ilgi çeken sunumlarından birini Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç gerçekleştirdi. Yapay zeka başta olmak üzere dünyadaki teknolojik gelişmeler ve geleceğin meslekleri hakkında bilgi veren Koç, “Hangi meslekten olursanız olun teknoloji, özellikle de yapay zekayı bilmeli ve mesleğinizle alakalı kullanabilmelisiniz” dedi.

Yapay zekadaki gelişmelerin pek çok meslekte daha az insana ihtiyaç duyulmasına neden olacağına dikkat çeken Koç, “Siz robotların yaptıklarını kontrol eden onların başındaki kişi olun” dedi.

"Kendinize yatırım yapın"

THY Kurumsal İnovasyon ve Projeler Başkanı Lokman Ökten ise girişimcilik ve inovasyon sunumuyla üniversite adaylarına farklı bir pencere açtı. Kendi girişimcilik yolculuğundan örneklerle Türkiye’deki teknolojik gelişimi anlatan Ökten, girişimciliğin hayat boyu devam ettiğini söyledi. Gençlere sevdikleri alanlarda tercih yapmalarını tavsiye eden Ökten, en değerli yatırımın kendilerine yapacakları yatırım olduğunu ifade etti. Ökten, son olarak gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

“İngilizce mutlaka öğrenin, hangi meslekten olursanız olun teknolojik okur yazarlığa sahip olun, sosyal olarak kendinizi geliştirin, sivil toplum kuruluşlarında ya da bireysel olarak mutlaka sosyal çalışmalarda yer alın.”

"Temel motivasyon sizsiniz"

Programın Genel Koordinatörü İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise, “Sevdiği işi yapan insan hiç yorulmaz, yorulsa da hissetmez. Sizin de sevdiğiniz işi bulmanız amacıyla 3 senedir bu programı düzenliyoruz. Bu programı yapmamızın temel motivasyonu sizsiniz. Bizim için bir kişinin dahi hayatına dokunmak, tanımadığımız bir kişinin bile hayatında kalıcı bir olumlu değişikliğe sebebiyet vermek bizim için çok kıymetli. O yüzden gece gündüz denemeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Programa konuşmacı olarak katılan YouTube üzerinden matematik dersi anlatan Vural Aksungur, Mert hoca ve fizik dersleri anlatan Kemal hoca da üniversite adaylarından büyük alkış aldı. İki gün devam eden program, DJ Suat Ateşdağlı’nın konseriyle sona erdi. Etkinlik sırasında sürpriz hediyeler de dağıtıldı. 4 öğrenci Dr. Hakan Bahadır eşliğinde TOGG deneyimi, 40 öğrenci Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi ziyareti, 100 öğrenci de Kapadokya ve Kırşehir gezisi kazandı. Öğrencilerin bir kısmı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın kuracağı iki takım arasında yapılacak futbol maçında oynama hediyesini kazandı.