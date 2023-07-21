Bahçelievler'de 'Tercih Destek Programı 2023' programı başladı

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde üniversite adaylarına destek olmayı amaçlayan "Tercih Destek Programı 2023" başladı. Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bu yıl yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Önce öğrenci programı kapsamında tercih meselesini çözüyoruz” dedi.

Bahçelievler Belediyesi YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayı öğrenciler için “Tercih Destek Programı 2023” projesi kapsamında "Önce Öğrenci Tercih Destek Programı"nı gerçekleştirmeye başladı. Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı’nda düzenlenen program kapsamında 7 salonda görevli uzmanlar yardımıyla adayların doğru tercih yapmaları sağlanıyor. 21-22 Temmuz’u kapsayan programa Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Önce Öğrenci Genel Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, uzman eğitmenler ve bir çok öğrenci katıldı. Bu yıl ise 500 öğrenci programa katılım gösterdi.

Önce Öğrenci Genel Koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, “Belki direk yapamayacağız ama inanıyoruz ki ektiğimiz fidanlar mutlaka yemyeşil içimizde açacak. Belki hiç tanımayan milyonlara umut olacak bir ormana dönüşecek. Bunu yaparken temel motivasyonumuz birer kişi. Bu yıl inanılmaz bir kayıt aldık. Sizi seçmek hiç kolay olamadı. Kiminizin derecesi, kiminizin hayalleri ve kiminizin de yazdıkları bizi etkiledi. Bu programı diğer programlardan farklı kılan Türkiye’de tek yapan 4 özellik var. Her biriniz birebir danışmanlık alıyorsunuz. Bu danışmanlıklardan memnun kalmazsanız mentorlerinize bilgi verin” dedi.

“Bu yıl yaklaşık 500 öğrenci katıldı”

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Çok mutluyuz. Bu ikinci program. Normalde Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak hanımefendinin programı aslında. Onların üçüncü programı. Geçen yıl destek verdik. Bu yıl yaklaşık 500 öğrenci katıldı. Önce öğrenci programı kapsamında tercih meselesini çözüyoruz. Buraya hocalarımız, bakanlarımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanı, Türk Havayolları Strateji Daire Başkanı gelecek. Öğrencilere liseyi bitirdikten sonra üniversite tercihini nasıl yapacaklarını anlatacağız. Önemli olan yeteneklerini, isteklerini, hayallerini ve hangi mesleğe uygun olduğunu ortaya çıkarabilmek. Hayallerini gerçekleştirirken tercihlerini doğru yapıp yanlış yola gitmesinler. 7 salonda uzmanlarımız öğrencileri bilgilendirecekler. Vekilimiz Rümeysa Kadak’a çok teşekkür ediyorum. Onun bulup geliştirdiği bir proje. Burada öğrencilerle olmak bizi çok mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimizi bekliyoruz. Buraya dışarıdan da gelen çok öğrenci var. İlk önce müracaat ediyorlar. Buraya hayalleri doğrultusunda seçilen 500 öğrenci geldi. 2 gün boyunca önce öğrenci ve tercih danışmanlığı diyorum” şeklinde konuştu.

Programa katılan öğrenci Emre Acar, “Bir yıl mezuna kaldım. Şimdi Rümeysa hanımın destekleriyle tercihimizi yapıp güzel üniversitelere gideceğiz. Gastronomi bölümü istiyorum. Güzel hedeflerim var. Kendi işyerimi açmak istiyorum. Geçen yıl ablam bu programa katılmıştı. Busene de fırsatı kaçırmamak için erkenden başvuru yaptık. Puanım istediğim bölüme gidecek şekilde” ifadelerini kullandı.