Bahçelievler'de 1 kişinin öldüğü 5 kişinin yaralandığı İETT otobüsü kazası kamerada

Bahçelievler’de sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada engelli 1 vatandaş hayatını kaybederken 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler E-5 yan yol Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Baldan’nın kontrolünde olan 34 HY 8280 plakalı İETT otobüsü içinde yolcu bulunduğu esnada kaldırıma çıkarak durağa daldı. Otobüs, önünde bulunan minibüse çarparak durdu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralı vatandaşlar için çalışma başlattı. Kazada durakta bekleyen engelli Hikmet Kaya (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Messaoude M. (25), Ahmad R.(52), Fatma O., Fehim A. ve Yeter B.(53) tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında direksiyon başında olan araç sürücüsü Sefer Baldan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anını anlatan bir vatandaş, “Bir can pazarı vardı burada. Kalabalıktı, biz direkt olaya müdahale etmek için indik. Sırt çantamızı aldık, hastayı otobüsün altında gördük. Bir organizasyon kurup direkt müdahale ettik. 30-40 kişi otobüsü kaldırmaya çalıştık. O sırada ben otobüs şoförüyle konuşuyordum zaten, otobüs şoförünün bilinci yerindeydi, herhangi bir yarası yoktu, ‘dikkatim dağıldı’ dedi. Zaten onu da camdan çıkardık. Kadını da otobüsün altından çıkardığımızda eks olmuştu. Diğer hastayı da direkt sedyeyle acile aldık. Hastanenin durumu kritik, yoğun bakımda. Bir tane de hamile bayan hasta götürdük. Doktorlar tarafından muayenesi sürüyor” dedi.

Olay anı ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.