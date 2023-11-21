Bahçelievler'de 12. kütüphanenin temeli atıldı

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Kütüphanelerimize gelen 26 bin kayıtlı öğrencimiz var. Kütüphanelerimizi yıl içerisinde giriş çıkışlarıyla birlikte yaklaşık 160 bin defa kullanılıyor” dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 12. kütüphane olan Millet Kütüphanesi’nin temeli Füsun Yönder Anadolu Lisesi’nin bahçesinde atıldı. Temel atma törenine Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kütüphanenin 5 kat ve 1 teras kat şeklinde inşa edilmesi planlanıyor. Bahçelievler Belediyesi ilçedeki kültürel faaliyetlerin herkes için ulaşılabilir olmasını hedefliyor. Başkan Bahadır yeni yapılacak olan kütüphanenin konseptini gençlerin istediği gibi olacağını söyleyerek kütüphanenin bodrumundaki 2 katı otopark, 3’üncü ve 4’üncü katı gençlik geliştirme merkezi, en üst katı ise gençler için teras olarak yapılacağını belirtti.

“Kütüphanelerimize gelen 26 bin kayıtlı öğrencimiz var”

Temel atma töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Bahçelievler’de 11 tane kütüphanemiz var. Bugün 12’ncisinin temelini atacağız. Millet kütüphanesi olarak planladık. Kütüphanemiz 5 katlıdır. 2 tane bodrum katı garaj olarak kullanılacak. Giriş gençlerimizin istediği gibi millet kütüphanesine uygun bir konsept olacak. 3’üncü ve 4’üncü katı gençlik geliştirme merkezi olacak. En üst katı gençlerimiz için teras yapacağız. Burada yapılan şey aslında sadece binanın yapımı değildir. Burada biz geleceğimiz ve aynı zamanda bugünümüz olan gençlerimizin kitaba ve kültüre çabuk ulaşabilmesi için yapılıyor. Bizden önce Bahçelievler’de birçok kütüphane vardı. Bizimle de sayısı arttı. Çoğunun da kapasitesini arttırdık. Öğrencilerimiz önceden sadece dersten ve imtihandan önce kütüphaneye giderdi. Araştırma yaparlardı. Şimdi ise özellikle gece-gündüz kütüphaneleri geziyorum. Gençlerimiz kütüphanede 12 saat kalıyor. Biz de belediyeler olarak çorbasını, poğaçasını ve kekini veriyoruz. Burada gençlerimiz disiplinize oluyor ve çalışmaya şevk duyuyorlar. Önceden biz Cerrahpaşa’da sabah erkenden kütüphaneye gider toplu ders çalışırdık. Amacımız gençlere hizmet etmek. Gençlerin eğitim seviyesini arttırmanın yanında kültür seviyesini artırmak istiyoruz. 4 buçuk yıldır bunu yapmaya gayret ediyoruz. Kütüphanelerimize gelen 26 bin kayıtlı öğrencimiz var. Kütüphanelerimizi yıl içerisinde giriş çıkışlarıyla birlikte yaklaşık 160 bin defa kullanılıyor” dedi.