Bahçelievler'de 29 Ekim'de yüzlerce vatandaş Sinan Akçıl şarkılarıyla coştu

Bahçelievler Belediyesi, düzenlediği etkinlikle Cumhuriyet’in 102’nci yılı coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda şarkıcı Sinan Akçıl konser verdi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü sonrasında şarkıcı Sinan Akçıl, konser verdi. Milli Egemenlik Parkı Etkinlik Alanı’nda yüzlerce vatandaş, Akçıl’ın seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi.

"Son İstiklal Savaşı’yla iş bitti, hepsini kovduk"

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün, 29 Ekim 2025, tam 102 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti’miz var. Bundan 102 yıl önce, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edildi ve 102 yıldır devam eden bir Cumhuriyetimiz var. Türkiye Cumhuriyeti, 1919’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının Samsun’a gittikleri bandırma vapuruyla bir ateş yandı ve istiklal savaşı başladı. 30 Ağustos 1922’de son büyük savaşımızı yaptık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaktığı ışıkla ve İstiklal Savaşı’yla en sonunda, son İstiklal Savaşı’yla iş bitti, hepsini kovduk. Meclisimiz açıldı biliyorsunuz daha önce, 23 Nisan 1920’de. O arada yine savaş devam ediyor. Ama son nokta koyuldu, 30 Ağustos 1922’de ve sonra meclisimiz 29 Ekim’de, 1923’te dünyanın en güzel rejimi, en güzel yönetim şekli olan halkın kendi seçtiği tarafından yönetildiği, yani Cumhuriyet ilan edildi. Hamdolsun bu günlere geldik. Ben burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyorum. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.