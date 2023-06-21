Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Bahçelievler’de 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Bahçelievler Çobançeşme Erenler Sokak’ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatı katından yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.