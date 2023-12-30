Bahçelievler'de 40 yıllık imar, çarpık yapılaşma ve tapu sorunu çözüldü

Basın Ekspres Aksı Bahçelievler Mevkii üzerinde binaları bulunan iş yerlerinin 40 yıllık tapu karışıklığı sorunu çözüldü. Tapudaki sorunları çözülen iş yeri sahipleri tapularını Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan aldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Ayamama Deresi ve civarında yaklaşık 40 yıldır çözülemeyen imar, çarpık yapılaşma ve tapu sorunu çözerek, tapuları hak sahiplerine vermek için bir tören düzenlendi. Bahçelievler Belediyesine ait Çobançeşme Teknik Hizmet binasındaki törene Belediye Başkanı Hakan Bahadır, davetliler ve 55 tapu sahibi katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Basın Ekspres Aksı olarak adlandırılan ve çözüme kavuşturulan alanda iş merkezleri, otel, finans merkezi ve eğitim alanlarının açılmasıyla bölgede istihdam oluşturulması hedefleniyor. Yaklaşık 40 yıldır tapularını almayı bekleyen 55 hak sahibine, 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesi uyarınca arsa ve arazi düzenlemesi yoluyla yapılan imar planı uygulamaları çerçevesinde düzenleme yapılarak, tapuları teslim edildi. Toplamda 671 bin metrekare alandaki sorunun çözülmesiyle çarpık ve depreme dayanıksız yapıların kentsel dönüşüme sokularak, yeniden yapılıp depreme dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Hayırlı, uğurlu olsun. Orası belki 40-50 yıldır olan bir bölge. 30 yıldır Bahçelievler’de oturuyorum, o bölgeyi de biliyoruz. Fakat bu kadar karışık olduğunu bilmiyorduk. Oranın durumunu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Oraya çamur içinde, iş yerlerinize gittiniz, fabrikalarınıza gittiniz, atölyenize gittiniz. Biz dedik ki, belediyeyiz, devletiz. Tabi ki belediyenin bir kuruşuna ve karışına helal gelmeyecek şekilde dikkat ederiz ama biz esnafımızı, sanayicimizi, iş adamlarımızı, yatırımcı ve girişimcilerimize karşı bir şeyimiz yok. Bahçelievler’i yönetirken, birlikte yöneteceğiz. Belediye başkan adayı olduğum dönemde 100 tane proje sözümüz vardı. Bunun 98 tanesini yaptım. İki tanesini yapamadım, yapamıyorum da. Bir tanesi Ayamama Deresi. Ayamama Deresi üzerindeki arıtma tesisinden suyu geri basacaktık, yetmedi mi denizden suyu basacaktık, bunu projelendirdik. Ama bunu zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapacaktık ama maalesef yapamadık. Buradan muhalefet olarak söylemiyorum ama bir gerçeği de söylemem lazım” diye konuştu.