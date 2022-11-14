Bahçelievler'de 5 ton çiğ köfte dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen ’Çiğ köfte Festivali’nde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi ve Çiğköfteciler Derneği (ÇİĞDER) iş birliğiyle düzenlenen ’Çiğ köfte Festivali’ çerçevesinde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı. Bahçevlievler Meydanı’nda gerçekleştirilen çiğ köfte festivalinde vatandaşlar çiğ köfte alabilmek için kilometrelerce uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte çiğ köftelerini alan kişiler meydanda düzenlenecek konser öncesinde halay çekerek doyasıya eğlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da çiğ köfte yoğurarak, vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı.

“5 bin kilo çiğköfte dağıtıyoruz”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu güzel havada Bahçelievler’de Doğu ve Güneydoğulu hemşerilerimle çiğ köfte festivali yapıyoruz. Yaklaşık 50 bin kişiye 5 ton çiğ köfte dağıtıyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz’ dedi. Çiğköfte dağıtımının ardından sanatçı Murat Kurşun konseri düzenlenecek. Ünlü sanatçı sevilen türkülerini Bahçelievler’de yaşayan vatandaşlar için seslendirecek. Ayrıca çiğ köfte için vazgeçilmez bir de ’Sıra Gecesi’ etkinliği yer alacak” dedi.