Bahçelievler'de 6'ıncı sosyal tesis açılıyor

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçedeki 6’ıncı sosyal tesisinin yapımına start verdi. Yeni yapılacak olan tesisin Siyavuşpaşa Kasrı’nın tarihi dokusuna uyumlu şekilde olacağını belirten Bahadır “Kuleli İstanbul’da çok konuşuluyor. Bu tesis ise, onu geçecek diye düşünüyorum. Bu tesiste tek fark diğerlerinde olduğu gibi fiyatlar düşük olacak” dedi.

Görevde olduğu süre boyunca ilçeye yeni sosyal tesisler kazandıran Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 6’ıncı sosyal tesisin yapımına start verdi. Temel atma törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler İlçe Kaymakamı Mehmet Boztepe, mahalle muhtarları, ilçe yöneticileri ve bir çok vatandaş katıldı. Milli Egemenlik Parkı içerisinde yapımına başlanan Siyavuşpaşa Sosyal Tesisi, 23 pafta 4828 parselde, 2 katlı yapıdan oluşuyor ve toplam 771 m2 yapı alanına sahip. Sosyal tesisin oturma alanının toplam kapasitesinin ise 300 kişi olması planlanıyor. Başkan Bahadır, Siyavuşpaşa Sosyal Tesisi’nin Milli Egemenlik Parkı içerisinde bulunan Siyavuşpaşa Kasrı’nın tarihi dokusuna uyumlu olarak planlandığını belirtti.

Bahçelievler Belediyesi sosyal belediyecilik ilkesi çerçevesinde ilçede yaşayanların fiziki ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra; sosyal ve psikolojik açıdan da yaşamlarını güzelleştirmeyi hedefliyor. Altıncı sosyal tesis de bu hedef doğrultusunda hayata geçiriliyor.

“İsrail ürünlerini sosyal tesislerimizde satmıyoruz”

İsrail’in Gazze’ye yaptığı zulme tepki gösteren Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır “5 tane sosyal tesisimiz var. Bu altıncısı olacak. Töreni daha sevinçli ve bangır bangır müzikle yapmak isterdik. Gazze’deki olay katliam değil soykırımdır. Din, ırk ve mezhep fark etmeden kendi Yahudi vatandaşlarını bile öldüren bir zihniyetteki siyonist İsrail’den dolayı tüm Müslümanlar ve özellikle Türkiye olarak çok üzülüyoruz. Allah oradaki kardeşlerimizin yardımcı olsun. Yahudiler kendilerini Hıristiyanlar ve Müslümanlardan da üstün ırk olarak görürler. Allah Mescid-i Aksa’daki, Gazze’deki tüm Müslümanların ve oradaki tüm insanların yardımcısı olsun. ABD bakanı üçüncü defa gitti. Hindistan’a kadar gitti. Şimdi Ankara’da Hakan Fidan ile görüşüyor. Biz elimizden geldiği kadar dua ediyoruz. İsrail ürünlerini sosyal tesislerimizde satmıyoruz. Onları boykot ediyoruz” dedi.

“Bu tesiste tek fark diğerlerinde olduğu gibi fiyatlar düşük olacak”

Yaptığı sosyal tesislerde kar amacı gütmediğinin altını çizen Bahadır “Benim, partimin ve sayın Cumhurbaşkanı’mızın bakışında da bu var. Bizim vatandaşımızım gelir grubu ne olursa olsun her şeye hakkı var. Bir sosyal tesise çocuğu, torunu ve eşiyle gelip yemeğini rahatça yesin. En son Kuleli Sosyal Tesisi’ni yaptık. Kuleli İstanbul’da çok konuşuluyor. Bu tesis ise onu geçecek diye düşünüyorum. Bu tesiste tek fark diğerlerinde olduğu gibi fiyatlar düşük olacak. Biz 5 tesisimizde aylık 2 buçuk milyon TL zarar ediyoruz. Biz belediyeyiz, biz devletiz kar amacı gütmüyoruz. Biz burada aslında vatandaşımıza sosyal yardımda bulunuyoruz. Haftada bir dışarı çıkıp ailesiyle yemek yemek artık bir gelenek gibi oldu. Biz bunu uygun fiyata vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Burada 700 bin vatandaşımız yaşıyor. Maddi durumu ne olursa olsun burada bütün vatandaşlarımız eşittir. Bizim bakış açımız devletini, bayrağını, vatanını ve ezanını seven ülkesinin bir milimini parçalattırmayacak insanlara kapımızda gönlümüzde açıktır” şeklinde konuştu.

“Konsepti ve dışı Siyavuşpaşa kasrı gibi olacak”

Yeni yapılacak olan tesisin konseptinden bahseden Başkan Bahadır “Siyavuşpaşa Milli Egemenlik Parkı’nda Şirinevlerle tam sınırda İstanbul’a da hitap edecek bir tesis yapıyoruz. Burada iki katlı bir tesis yapacağız. Altı ve üstü 350 metre kare olacak. Konsepti ve dışı Siyavuşpaşa kasrı gibi olacak. İçerisi modern bir şekilde olacak. Bu tesis 6’ıncısı olacak. Yakında Yenibosna’da da yapacağız. Ahmet Yesevi’de de yapıyoruz. Bahçelievler’de de planlıyoruz. 11 mahallemizde eşit hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın hiçbirini ayırmadan da hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kısa zamanda vatandaşlarımızın Şirinevlerli, Siyavuşpaşalı ve Bahçelievlerli komşularımızın hizmetine sunmak için bismillah diyeceğiz” ifadelerine yer verdi.