Bahçelievler'de Babalar Günü nedeniyle Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti

Bahçelievler Belediyesi tarafından Babalar Günü için “En Baba Fest” etkinliğinde sahne alan usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu, vatandaşlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Babalar Günü için Milli Egemenlik Parkı’nda “En Baba Fest” etkinliği düzenlendi. Etkinliğe birçok vatandaş çocuklarıyla birlikte katıldı. Etkinlik alanında oyun parkuru, basket makinesi, futbol dart, zıp zıp evi, langırt masası, subsoccer masası, mini bowling, buz adam kaydırak, Donald Duck, truck kaydırak, çeşitli yarışmalar, yüz boyama, hatıra fotoğrafı stantları yer aldı. Etkinlikte aileler çocuklarıyla doyasıya vakit geçirdi. Etkinlik sonunda usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu sahne aldı. Birbirinden güzel şarkılarını Bahçelievlerli vatandaşlar için söyleyen Kurtoğlu, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

"Bahçelievlerli komşularımız baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu ile bir arada"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Başta şehit babaları olmak üzere tüm babaların babalar gününü kutluyorum. Annenin yeri ayrı tabi ama babaların da yeri ayrı. Bugün ’Baba Fest’ yaptık. Çocuklarla babaları bugünde buluşturduk. Oyunlarla, eğlencelerle, futbolla eğlendi arkadaşlarımız. Babalar her zaman evde olamıyor çalışıyorlar. Şimdi de Bahçelievlerli komşularımız baba sanatçımız Cengiz Kurtoğlu ile bir arada" dedi.

"Babalar Günü’nü de kutluyorum"

Sanatçı Cengiz Kurtoğlu ise "Değerli başkanıma ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Babalar gününde burada birlikte vatandaşlarımızla sevgi köprüsü kurdu başkanımız. Güzel bir gün. Ayrıca Babalar gününü de kutluyorum. Sevgiyle kalsınlar. ’Duyanlara Duymayanlara’ şarkımı da okuyacağım. O şarkım yaklaşık 30 yıllık. Cumhurbaşkanım ile birlikte seçim çalışmalarında düet yaptık. Çokta yerinde oldu. Onun da mutluluğunu yaşıyorum. Bugün torunlarla çocuklarla resim çektirdik paylaşmışlar o da başka bir alanda sahnedeydi" şeklinde konuştu.