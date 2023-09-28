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- Bahçelievler'de bir apartman dairesinde patlama yaşandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yaralılar olduğu öğrenildi.
İHA
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