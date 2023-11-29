Bahçelievler'de bir araç göle dönen yolda mahsur kaldı

Bahçelievler’de göle dönen yolda mahur kalan aracı itfaiye ekipleri kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Mega kentte etkili olan yağış bir çok yeri olumsuz etkiledi. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yol ise yağmur nedeniyle yol adete göle döndü. Yolda ilerleyin bir araç sürücüsü mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracı ve sürücüyü kurtardı. Su birikintilerini gören bazı sürücüler güzergah değiştirdi.