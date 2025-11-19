Bahçelievler'de çay beş lira

Bahçelievler Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı kahveye erişebilmesi için "Bi Kahve" adını taşıyan önemli bir sosyal hizmeti ilçe genelinde hayata geçirdi. Menüde çay 5 TL, Türk kahvesi 50 TL, filtre kahve 70 TL’den satılıyor.

Bahçelievler Belediyesi, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı kahveye erişebilmesi için "Bi Kahve" adını taşıyan önemli bir sosyal hizmeti ilçe genelinde hayata geçirdi. Üç farklı noktada hizmet vermeye başlayan "Bi Kahve" kısa sürede ilçe sakinlerinin yeni buluşma noktası oldu. Şirinevler Cengiz Topel Camii arkası, Bahçelievler Metro durağı yanı ve Yavuz Gökmen Parkı’nda konumlanan "Bi Kahve" noktalarında piyasaya kıyasla çok daha uygun fiyatlarla sıcak içecekler sunuluyor. Menüde çay 5 TL, Türk kahvesi 50 TL, filtre kahve 70 TL’den satılıyor. Bi Kart sahipleri ise Türk kahvesini 42 TL’ye, filtre kahveyi 59 TL’ye içebiliyor. Ayrıca menüdeki tüm ürünlerde Bahçelievler Belediye’nin uygulaması olan Bi Kart’a özel yüzde 15 ek indirim uygulanıyor.

Projenin sosyal belediyecilik vizyonunun bir parçası olduğunu belirten, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Amacımız mahallelerimize kültürümüzün parçası olan çayı en en uygun fiyata vermek. Bi Kahve ile hem vatandaşımızın bütçesini koruyor hem de sıcak bir buluşma alanı oluşturuyoruz. Bu noktaların sayısını artırarak hizmeti daha geniş bir kesime ulaştırmayı planlıyoruz" dedi.

Bi Kahve noktalarından hizmet alan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun.

Özel kafelerde çay ve kahve fiyatlarının çok yüksek olduğunu dile getiren Efe Canbaz, "Kahve fiyatları dışarıda 200-300 lira arasında değişiyor, çok pahalı. Burada gördüğüm kadarıyla daha ucuz, 70 lira Bence çok güzel. Yani buradan geçiyorsanız, Bahçelievler’deyseniz gelip alabilirsiniz, kahvenin tadı da gayet güzel." diye konuştu. Çay fiyatının bu devirde 5 TL olmasının ekonomik açıdan çok değerli olmasına değinen Bayram Melayim ise, "Dışarıya göre çok uygun, makul buluyorum. Yani dışarıda 4-5 katı fiyata çay içmek varken burada çok uygun çay, kahve içebiliyoruz. Çayı mesela 5 liraya içiyoruz. Bu devirde 5 liraya hiçbir yerde çay falan bir şey bulamazsınız" şeklinde konuştu.