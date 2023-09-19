Bahçelievler'de çocuklar için oyun sokağı açıldı

Bahçelievler Belediyesi çocukların daha güvenli bir ortamda oynamaları için ‘Güvenli Okul ve Oyun Sokağı’ projesini hayata geçirdi.

“Güvenli Okul ve Oyun Sokağı” projesi için yapılan açık çağrı sonrasında ön eleme ile seçilen 8 belediyeden birisi olan Bahçelievler Belediyesi, "Oyun Sokağı"nı hayata geçirdi. Açılış törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş ve çocuklar katıldı.

“Bu sokak hem oyun hem de güvenli oyun sokağı”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bu sokak hem oyun, hem de güvenli oyun sokağı. Çocuklarımızın okulların etrafındaki çok geniş değil. Sokaklar dar. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak burada çocuklarımıza güvenli bir sokak oyun sokağı yaptık. Buraya hiçbir araba gelmeyecek. Çocuklara burada rahatça oyun oynanabilecek. Sokakta graffiti, eğlendirici, öğretici oyunlar var. Burada 1 ay deneyeceğiz. Vatandaşlarımız buna uyum sağlarsa devam ettireceğiz. Başka sokaklarımızda da yapacağız” dedi.