Bahçelievler'de depremzede girişimci kadınalar için 'Yardım Eli' çadırı kuruldu

Bahçelievler Belediyesi tarafından Hataylı 12 kadın girişimci ve kadın kooperatifleri için ‘Yardım Eli’ etkinlik çadırı kuruldu. Çadırda kadınların yöresel ve el emeği ürünleri satışa sunuldu.

Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde Antakya Belediyesi organizasyonu ve Save The Children destekleriyle Soğanlı’da ‘Yardım Eli’ etkinlik çadırı kuruldu. Çadırda deprem bölgesinde zarar gören ve ürünlerini değerlendiremeyen 12 kadın kooperatifi ve kadın girişimcilerin el emeği ürünleri satışa sunuldu. Depremden en fazla etkilenen şehirlerimizden Hatay’ın yöresel lezzetleri, el sanatları bu etkinlik ile Bahçelievler’e taşındı. Hatay’ın kendine has Biber Salçası, Nar Ekşisi ve onlarca çeşit reçelin yanı sıra zeytinyağı gibi ürünler de etkinlik çadırında yer aldı. Ayrıca şehrin sembolü haline gelen kömbe pastası da burada üretilerek satılıyor.

Etkinlik çadırı 7 Mayıs Pazar gününe kadar açık kalacak

“Bir şekilde ayağa kalkacağız”

Hatay’dan gelerek çadırda kömbe pastası yapıp satan Meryem Fakı “Moral olarak toparlanmaya çalışıyoruz. Hatay’da yaşamaya devam edeceğiz. Memleketimiz sonuçta. Bir şekilde ayağa kalkacağız. Her şey iyi olacak İnşallah. Memleketimize dönüp tekrar iş yerimizi açmayı planlıyoruz. Şuan tam olarak ileriyi göremiyoruz. Hayallerimiz bitmedi herkes tekrardan ayağa kalkacak. Böyle bir imkanın sunulması bizim için çok iyi oldu. İş yerlerimizde çalışamıyorduk ama en azından buraya gelip tanıtımımızı yapıyoruz” dedi.

“Depremden önce anahtarıyla açtığımız bir evimiz vardı”

Çadırda ürünlerini satan işletme çalışanı Şeker Taş “Standımızda Hatay usulü katıklı ekmeğimiz, sarma içimiz, biberli poğaçamız, kaytaz böreğimiz var. Rabbim depremi bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Zor bir süreç yaşadık. Depremden önce anahtarıyla açtığımız bir evimiz vardı. Depremden sonra ise ne evimiz ne yerimiz kaldı. Antakyalı olupta acısı olmayan yok. Koskoca bir şehir yok oldu. İşyerim yoktu çalışandım ama ertesi gün işimiz yok oldu. Çadırda yaşıyoruz. Bahçelievler Belediyesi ve Antakya Belediyesi’nin organizesi ile buraya geldik. Hayat devam ediyor. Biz bir umut olsun diye kadın kooperatifleri olarak buraya geldik. Ürünlerimizi burada tanıtıp satmak ve ayakta kalmak amacıyla geldik. İyi olacağını umut ediyoruz. Buradan İstanbul halkına sesleniyorum. Desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.