Bahçelievler'de durağa dalarak 2 kişinin ölümüne neden olan İETT şoförünün yargılanmasına devam edildi

Bahçelievler’de İETT şoförü Sefer Baldan’ın otobüs durağına dalarak 2 kişinin ölmesine neden olduğu kazaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Dava dosyasına ulaşan bilirkişi raporunda Baldan’ın uzun süre dikkatsiz ve yorgun biçimde araç kullandığı elektronik algılama sistemi ile tespit edilmiş olmasına rağmen, sefere devam etmesine müsaade eden ve tedbir almayan işletenin, sürücü Sefer Baldan ile bilirlikte asli kusurlu olduğu belirtildi.

Bahçelievler’de 02 Şubat tarihinde İETT şoförü Sefer Baldan direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına dalmıştı. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralanmıştı. Şoför, Baldan’ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sefer Baldan SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada bir kısım müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu. Duruşmada mahkeme başkanı olaya ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını belirtti. Raporda otobüsün fren sisteminin tasarımına uygun, etkin, çalışır halde olduğu ve sürücüsü Sefer Baldan’ın kaza şartında fren tedbirine başvurmaması nedeniyle fren sisteminin durumunun kaza oluşumu açısından önem arz etmediği belirtildi. Sefer Baldan’ın “Karayolları Trafik Kanunu Trafik Kazalarında Sürücü Kusurlarının Tespiti ve Asli Kusur Sayılan Haller” maddesinin f fıkrasında belirtilen “Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma” kusurunu işlediği de raporda kaydedildi. Baldan’ın uzun süre dikkatsiz ve yorgun biçimde araç kullandığı elektronik algılama sistemi ile tespit edilmiş olmasına rağmen, sefere devam etmesine müsaade eden ve tedbir almayan işletenin, sürücü Sefer Baldan ile bilirlikte asli kusurlu olduğu raporda kaydedildi.

Duruşmada beyanda bulunan mağdur Fehim Aydın, olay tarihinde Bahçelievler otobüs durağında beklediğini söyledi. Aydın, "Bir otobüs durağa yaklaştı. Arkasında benim bineceğim otobüs duruyordu. O anda sanığın kullandığı otobüs duracak diye beklerken aniden hızlandı, kaçamadım, benim sol bacağıma çarptı, kemik kırıkları oluştu. Bacağıma platin takıldı şikayetçiyim" dedi.

“Uyumaması için ikinci kez onu uyardım"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yılmaz İncesoy ise şoförü uyku halinde gördüğünü ve uyumasından dolayı uyardığını anlattı. Tanık İncesoy, “Hiçbir şey söylemeden gözlerini açıp, yola devam etti. Devamında kulaklık takıp, telefon konuşması yaptı. O esnada trafik de kalabalık olduğu için ağır akıyordu. Sanığın yine gözlerinin kapandığını gördüm. Uyumaması için ikinci kez onu uyardım. Gözlerini açıp devam etti. İkinci uyarım üzerinden 3-4 dakika geçmişti ki Bahçelievler durağında yanaşırken duyduğum gürültüye baktığımda milletin kaçıştığını gördüm. Ben de şoka girdim. Bahçelievler durağına gelirken sol şeritte düşük hızla seyrediyordu. Durağa yaklaştığında soldan sağa doğru düşük hızla geçti. Durakta yolcu alımı yapan otobüsü sıyırıp kaldırıma çıktı. O esnada sanığın kullandığı araç hızlanmıştı, sanırım frene basacağı yerde gaza basmıştı. Yayaların kaçıştığını ve iki vatandaşın otobüsün altında kaldığını gördüm. Sanığın kullandığı otobüs, bir minibüse çarpıp durduğu anda ben baktığımda şoför koltuğundaki sanık donmuş haldeydi ve sanığın ayağı gaz pedalındaydı. Ben yaralanmadım” dedi. Söz verilen sanık Sefer Baldan ise uyuklama sebebiyle kendisini uyaran biri olmadığını söyleyerek tanığın beyanlarını reddetti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilerek, olayla ilgili rapor alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sefer Baldan’ın İETT’ye ait 97 numaralı otobüs ile seyir halindeyken Bahçelievler durağına yanaştığı sırada uyuması sonucu kaldırıma çıktığı, durakta bekleyen Hikmet Kaya, Ahmad Rzayev ve Fehmi Aydın’a çarptığı belirtilmişti. Müşteki İbrahim Şekerli’nin ise otobüsün çarpacağını fark edip yan tarafa doğru atlaması sonucu yaralandığı iddianamede kaydedilmişti. Hikmet Kaya ve Ahmad Rzayev’in kazadan sonra kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklanan iddianamede, ifadesine yer verilen İETT şoförü Baldan, olay sırasında bir anda gözlerinin karardığını söyleyerek “Gözlerimi açtığımda olay bitmişti. Normalde tansiyon ilacı kullanıyorum ama olay günü kullanmadım. Kaza sırasında uyumuyordum” demişti. Otobüs içerisinde bulunan görgü tanıkları ise iddianamede yer verilen beyanlarında Sefer Baldan’ın uyukladığını bu nedenle kazanın gerçekleştiğini söylemişti. İddianamede otobüs içindeki kamera görüntülerinden de Baldan’ın uyuduğunun net bir şekilde görüldüğü ifade edilmişti. Otobüste yapılan incelemede ise fren sisteminde herhangi bir arızanın tespit edilmediği iddianamede aktarılmıştı. Sefer Baldan’ın trafikte seyir halindeyken uyuması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip durakta bekleyenlere çarptığı iddianamede açıklanarak ‘taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.