Bahçelievler'de düzenlenen Şünnet Şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Bahçelievler Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen “Sünnet Şöleni” bu yıl Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlendi. Sünnet ettirilen 500 çocuk ve aileleri, sahne alan Kolivan’ın şarkılarıyla eğlendi.

Bahçelievler Belediyesi, sünnet ettirdiği çocuklar için geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleni düzenledi. Sünnet edilen 500 çocuk ve aileleri, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen etkinliklerle gün boyu eğlenceli anlar yaşadı. Etkinlik alanına gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilenerek tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe katılan sünnet çocuklarına çeşitli hediyeler verildi. Sünnet olan çocuklar, aileleri ile birlikte eğlenceli saatler geçirdi.

“Sünnet olan çocuklar Koliva konseriyle eğlendi”

Bahçelievler Belediyesinin düzenlediği toplu sünnet şöleni, akşam saatlerinde düzenlenen konser ile devam etti. Sünnet edilen çocuklar, şölende sahne alan sanatçı Kolivanın şarkılarıyla gönüllerince eğlendi. Festival havasında geçen etkinliğe Koliva hayranları da büyük ilgi gösterdi. Çocuklar için sevilen şarkılarını seslendiren Koliva grubu, Bahçelievlerlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bahçelievler Belediyesinin geleneksel hale getirdiği toplu sünnet şöleninde konuşan Başkan Bahadır, “Çocuklarımıza ilk önce geçmiş olsun diliyorum. 500’ e yakın küçük arkadaşımızı sünnet ettirdik. Tabii ki biliyorsunuz sünnet dinimizde erkeklerin olmasında , yapılmasında fayda görülen bir şey. Müslümanlığın şartından değil ama muhakkak erkek çocukların olması gerekiyor. Ben tekrardan çocuklarımızın hepsine geçmiş olsun diyorum. Hepsi iyileşti tabi biz bunu böldük. Sağolsun ilçemizdeki hastanelerin, tıp merkezilerinin yardımıyla yaptık, onların destekleriyle” diye söyledi.