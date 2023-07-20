Bahçelievler'de film gibi soygun kamerada: Annesinin kıyafetleriyle kadın kılığına girip banka soydu

Bahçelievler’de annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında banka soyan şahıs, gasp ettiği paralarla birlikte yakalandı. Soygun anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi’nde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzünde cerrahi maske takılı bir kişi, bankaya girdikten sonra sıra alma makinesine yöneldi. Bankanın güvenlik görevlisi şahsın yanına gelince, şüpheli cebindeki silahı çıkartarak ona doğrulttu. Şahıs daha sonra vezneye giderek elindeki poşeti görevliye uzattı ve paraları içine koymasını istedi. Görevli paraları poşete doldurup şüpheliye verdi. Eli silahlı soyguncu, poşetteki 170 bin TL’yi alarak oradan ayrıldı. Banka çalışanlarının durumu polise bildirmesi üzerine, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Kadın kılığına giren soyguncu yakalandı

Olay yeri ve şüphelinin kaçış güzergahında bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekipler, yoğun ve titiz çalışmalar sonucu şahsı Küçükçekmece’de çaldığı paraların bir kısmı ve soygunda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Şüphelinin Ceyhun Y. (38) isimli bir erkek olduğu, soygunu annesinin evdeki kıyafetlerini giyerek kadın kılığında gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ceyhun Y. sorgulanmak üzere Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken soygunda kullandığı kıyafetler de yaşadığı evde bulundu.

Gasp ettiği paranın bir kısmıyla borçlarını ödemiş

Emniyette ifadesi alınan Ceyhun Y., bir süredir borç içinde olduğunu ve bu yüzden birlikte yaşadığı annesinin kıyafetlerini giyerek kadın kılığında soygun yapmaya karar verdiğini iddia etti. Şüphelinin, bankadan gasp ettiği 170 bin TL’nin bir kısmını borçları için kullandığı ve geriye 63 bin TL kaldığı öğrenildi. Ceyhun Y., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Film sahnelerini aratmayan soygun güvenlik kamerasında

Olaya ait güvenlik kamerası görüntülerinde, bankaya giren yüzü maskeli kadın kıyafetli şahsın önce sıra alma makinesinin yanına gittiği, güvenlik görevlisinin yanına gelmesiyle de cebindeki silahı ona doğrultarak vezneye yöneldiği görüldü. Görüntülerin devamında, vezne görevlisine poşet uzatan şahsın, poşetin para ile doldurulmasından sonra oradan ayrıldığı anlar görüldü. Bir başka görüntüde ise, kadın kıyafetleriyle dolaşan şahsın elindeki para dolu poşetle sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.