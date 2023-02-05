Bahçelievler'de fırtına hastanenin alüminyum panellerini uçurdu: 5 araç ağır hasarlı

Bahçelievler’de etkili olan fırtına sırasında özel bir hastanenin soğutma sisteminin alüminyum panelleri yan binanın otoparkına uçtu. Otoparkta park halinde bulunan 5 araçta ağır hasar meydana geldi.

Olay, 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Köroğlu Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, etkili olan fırtına nedeniyle sokakta bulunan özel hastanenin soğutma sisteminin alüminyum panelleri yan tarafta bulunan apartmanın otoparkına düştü. Otoparkta park halinde bulunan 5 araçta, 28 kilogramlık alüminyum panellerinin düşmesi sonucu ağır hasar meydana geldi. Araçların tavanı delindi, camları ve farları paramparça oldu. Olay sırasında otoparkta kimsenin olmaması sayesinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Araçların üzerine düşen parçalar olay yerine getirilen vinçle kaldırıldı.

“Tavan delinmiş, kaporta havaya kalkmış, ön cam tamamen gitmiş”

Aracı hasar gören apartman sakinlerinden Barış Şahin, “Burası yıllardır bizim şikayetçi olduğumuz bir bölüm zaten. Hastane, bu yapıyı buraya sonradan kurdu. Daha önce mail de attım. Bu rahatsızlığımızı dile getirmiştik hastaneye. ‘Biz hallettik, hiç merak etmeyin, sağlam’ dediler. Ama bunları hep sözlü söylediler, yazılı olarak dönmediler. Önünde sonunda başımıza bir şey geleceği belliydi, geldi. 5 tane araba pert oldu. Bir tanesi 28 kilogram olan kaç tane demir düştü arabaların üzerine. Çürük yapı yağmuru yedi, rüzgarı yedi önünde sonunda çökecekti. Yapının çöktüğü saatte yağmur bile yoktu. Benim kendi aracımın tavan, kaporta, kapılar, farlar hepsi patlamış durumda. Tavan delinmiş, kaporta havaya kalkmış, ön cam tamamen gitmiş” dedi.

Aracı hasar gören bir diğer apartman sakini Bülent Yıldırım ise, “Evimizde sakin sakin otururken pazar günü bir gürültüyle birlikte irkildik. Hava da çok fırtına durumunda değildi. Bir gürültüyle kalktık, pencerelere baktık. Hastanenin buradaki soğutma sisteminin susturucu panellerinin araçlarımızın üzerine düştüğünü gördük. Daha öncesinde bununla alakalı şikayetimizi hastaneye iletmiştik ama bizi kale almadılar” şeklinde konuştu.