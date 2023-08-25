Bahçelievler'de iş görüşmesine diye evden çıktı, boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Esenyurt’tan Bahçelievler’e iş görüşmesine gelen 4 çocuk babası şahıs, yolda boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Şahsın gözü yaşlı eşi, husumetlisinin olmadığını, cinayeti kimin neden işlediğini bilmediğini söyledi. Şahsın bıçaklandıktan sonra sokakta kanlar içinde bir restorana gidip yardım istediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Bahçelievler Kocasinan Togay Bayatlı Parkı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 çocuk babası Yusuf Alaca (46), Esenyurt’taki evinden iş görüşmesi için Bahçelievler’e geldi. Alaca, sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan Alaca, bir restorana girip yardım istedikten sonra yere düştü. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Alaca, hayatını kaybetti. Öte yandan Yusuf Alaca’nın olay öncesinde bir tanıdığı ile mekanda oturduğu iddia edildi.

“Hiç husumetlimiz yoktu”

Eşinin cenazesini Adli Tıp Kurumu’nda bekleyen Gönül Alaca, “Evden işe bakmaya diye çıktı. Şirinevler’de arkadaş ortamında mı nerede olmuş bilmiyoruz. Bıçaklanmış, şah damarına gelmiş, yolda da kalbi durmuş, dayanamamış vefat etmiş. Hiç husumetlimiz yoktu, iyi bir insandı. Kendisine zararı vardı, başka kimseye zararı olmazdı. İş görüşmesine diye gitti. Biz Esenyurt’ta oturuyoruz. Şirinevler’e geldi, orada olmuş bu olay” dedi.

Olayın yaşandığı sokaktaki bir esnaf ise, “Dün temizlik yapıyorduk o esnada. Millet bağırdıktan sonra oraya gittik. Ondan sonra bir baktık şahıs yerde yatıyordu, kanlar içindeydi. Bayağı bir kan kaybediyordu. Ambulans geldi müdahale etti, polis geldi. Arka sokakta vurulduğu söylendi bize. Polisler oraya gitti, orada kan izleri vardı. 1 kişi de almışlar herhalde ama bilmiyorum. Arkadaş 15-20 dakika yerde kaldı. Vefat ettiği haberini aldık” diye konuştu.

Kanlar içinde kalıp sokakta yürüdü

Yusuf Alaca’nın kanlar içinde kalıp sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Alaca’nın bir restorana gidip yardım istediği ve daha sonra yere düştüğü görüldü.

Olayla ilgili polisin incelemeleri devam ediyor.