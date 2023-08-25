Bahçelievler'de kamyonet karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı

Bahçelievler’de seyir halindeki kamyonet, karşıya geçmek için yola doğru koşan çocuğa çarptı. Kaza sonrası yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki kamyonet sürücüsü, karşıya geçmek için yola doğru koşan erkek çocuğuna çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar çocuğun durumunu kontrol etmek için olay yerine koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası vatandaşların olay yerine panikle koştuğu anlar ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olayı gören esnaf Yunus Şanlı, “Çocuk karşıya geçmeye çalışıyordu. Sürücü ise yolunda gidiyordu. Çocuk bir anda yola atlayınca adam da frene bastı ama çarptı. Kazadan sonra insanlar toplandı. Ambulans geldi ve çocuğu alıp götürdüler. Polis ekipleri gelip işlem yaptılar. Sürücü ise ifade için karakola götürüldü” dedi.