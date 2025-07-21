Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında 69 bağımsız bölüm yıkıldı

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan 69 bağımsız bölümün yıkımı gerçekleştirildi. Depreme dayanıklı ve modern konutlar için ilk adımın atıldığı tören, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi’nin öncülüğünde yürütülen kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yıkım programı düzenlendi. Programa İlçe Kaymakamı Mehmet Bostepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve projeye katılan çok sayıda vatandaş katıldı. "Önce insan, önce can güvenliği" anlayışıyla yürütülen çalışmalar, ilçeyi Türkiye genelinde örnek konuma taşıdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2024 verilerine göre İstanbul genelinde bu yıl dönüştürülen 9 bin 521 birimin 2 bin 125’i Bahçelievler’de yer alıyor.

"Biz yıkacağız ki deprem yıkmasın"

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yıkımı yapılan alanla ilgili şu bilgileri paylaştı, "Bu parselde yaklaşık 21 bina bulunuyor. Toplamda 69 bağımsız bölüm ve 104 mülk sahibi mevcut. Ne yapıyoruz? Mahallemizde kimisi büyük, kimisi küçük irili ufaklı yapıların olduğu bu alanı dönüştürüyoruz. Çıkardığımız plan notları ve komşularımızın özverisi, kendi aralarındaki uyum sayesinde bugün burada yıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu bir kentsel dönüşüm sürecidir. Biz yıkacağız ki deprem yıkmasın. Makinalarla, belki müzik eşliğinde, yüzümüzde tebessümle yıkacağız." Başkan Bahadır, yeni yapılacak projeye ilişkin de bilgi vererek, "Burada dört adet 10 katlı bina yükselecek. Toplamda 200 bağımsız birim olacak. Hiçbir komşumuzun hak kayıp yaşamaması için titizlikle çalıştık" İfadelerini kullandı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve katılımcılar sembolik butona basarak yıkım sürecini başlattı. Binaların yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleştirilirken, mahalle sakinleri duygusal anlar yaşadı.