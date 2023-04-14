Bahçelievler'de kolonları çatlayan binanın yıkımına başlandı

Bahçelievler’de dün akşam kolonları çatlayan ve 3 milimetre kaydığı belirlenen 6 katlı binanın yıkımına belediye ekipleri tarafından başlandı. Yıkım çalışmaları havadan dron ile görüntülendi.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi’nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı sakinleri, dün akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuş, boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti. Binadakiler tahliye edilerek otellere yerleştirilmişti. Binada oturanlar değerli eşyalarını tahliye ederken, yıkım için de çalışma başlatılmıştı. Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Kepçe de yıkım için olay yerine getirildi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından binanın yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları havadan da dron ile görüntülendi.

Yıkıma başlanılmadan önce olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır yetkililerden bilgi aldı. Burada basın mensuplarına konuşan Bahadır, dün akşam bir ihbar aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz gelip baktı, gerçekten kolonda çatlama var. Öyle olunca kayıt yaptık. Dün akşam 60 dakikada 3 milim kaydı bina, sabaha kadar da 1 milim kaydı. Biz binayı dün akşam zaten boşaltmıştık. Yukarıdaki komşularımızı otellere, misafirhanelere yerleştirdik. Dükkanları da boşalttık ve arkasında iki tane daha apartman var. Bitişik nizam olduğu için onları da boşalttık. Şu anda sabaha kadar bina 4 milim kaydığı için bir yıkım gerçekleştireceğiz. Kontrollü bir şekilde yıkacağız. Bu arada vatandaşlarımıza içeride tabii ki malları var, eşyaları var, nüfus kağıdı, pasaportu var. Esnaf arkadaşlarımızın onlara kontrollü olarak 10 dakikalık, 10 dakikalık asansörle yukarı çıkıp hemen çok acil değerli evrak ve eşyalarını almalarına müsaade ediyoruz. Diğer arkadaki iki binaya da bakacağız. Onlar da büyük ihtimalle 99 depremi öncesi, 99’dan önceki yönetmelik yani eski oldukları için onlar da çürük çıkacak. Onları da daha sonra yıkacağız. Amacımız burada kimseye zarar gelmesin, hiçbir vatandaşımıza, Bahçelievlerli komşularımız enkaz altında kalmasın, deprem bölgesinde olduğu gibi olmasın diye gayret ediyoruz" dedi.

Başkan Bahadır’dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Vatandaşlara seslenen Belediye Başkanı Bahadır, "Deprem öldürmüyor, deprem hasar vermiyor. Asıl bizim yaptığımız çürük evler, yapılmış olan çürük evler hasar veriyor. Çürük olan bütün binalardan bir an önce küçük de olsa sağlam, yeni binaya geçmelerini vatandaşlardan ben istirham ediyorum. Lütfen diyorum, boşu boşuna çürük evlerde oturmayalım. Yaklaşık 56 bin canımız, vatandaşımız şehit oldu. Bahçelievler Belediyesi olarak İstanbul’daki 40 belediyenin en iyi plan notlarını çıkardık. Hükümetimiz de, Cumhurbaşkanımız da kredi veriyor zaten 1 milyon 250 bin. 2 yılı ana para ödemesiz, 0.76 faizle yaklaşık 80 bin lira kira yardımı yapıyor, 7 bin lira taşınma yardımı yapıyor. Hep birlikte beraberce kentsel dönüşümü Bahçelievler’de, İstanbul’da hızlandırmamız lazım diyorum. İşin gerçeği vatandaşlarımız yanlış anlamasınlar şunu istiyorlar; kendimden örnek vereyim Dr. Hakan Bahadır’ın evini gelsin devlet yapsın, benim evim diyelim ki 2 milyon, 3 milyonluk ama bana 10 milyonluk evi versin. Kapalı otoparklı, yeşillikli falan. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir sistem yok. Çünkü devlet Türkiye Cumhuriyeti kendinin olan okulunu, hastanesini, köprüsünü, karakolunu, viyadüğünü yapıyor, yapmak zorunda. Ama vatandaşın, Ahmet’in, Mehmet’in, Dr. Hakan’ın evini yapması diye bir şey yok. Ne yapıyoruz biz burada, vatandaşımızı da yalnız bırakmıyoruz, öyle bir şey olamaz. Belediyeler olarak biz yüzde 15 metrekare artışı verdik. Biz Bahçelievler’de arkadaşlarımızla, imar komisyonuyla birlikte artış verdik, yeter ki vatandaşımızın cebinden çıkacak para düşsün. Hükümetimiz de gerekli kolaylığı sağlıyor. Burada vatandaşımızın biraz cebinden, birazcık evini küçülterek, müteahhit arkadaşlar da sürümden kazanarak bu işi yapmamız lazım. Oradaki asıl neden, gecikmesinin nedeni vatandaşlarımızın birleşememesi. Apartmanda diyelim 5 daire var, 5’i de akraba olsa inanın ki birleşemiyorlar. Bu bizi üzüyor. Birleşmeleri lazım. Buradan vatandaşlarımıza sesleniyorum, o çok aldı, bu az aldı diye düşünmeyin. Burada enkazın altında kalmak var, ölüm var, yaralanmak var, sakat olmak var. Gelin bazı şeyleri sineye çekelim, birleşelim" dedi.