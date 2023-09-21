Bahçelievler'de mazot dökülen yol ulaşıma kapandı

Bahçelievler’de kavşaktan dönüş yapan tırın kaldırıma çarpması sonucu yakıt deposu delindi. Yaklaşık 200 metrelik alana dökülen mazot nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönüş yapan 01 CZN 99 dorse plakalı tır kaldırıma çarptı. Çarpma nedeniyle tırın mazot deposu delindi ve yakıt yola döküldü. Durumu fark eden sürücü aracı durdururken, olay yerine polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine çağrılan belediye ekipleri çalışma başlatarak yola kum döktü. Ekiplerin çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.