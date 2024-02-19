Bahçelievler'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik

Bahçelievler’de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler geçtiğimiz günlerde patenli bir genç trafikte seyir halinde olan araçlara tutunarak ilerledi. Bir eliyle otomobili tutan genç diğer eliyle de telefonla konuşmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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MDK
MDK
MDK