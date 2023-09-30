Bahçelievler'de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yağış uyarısının ardından Perşembe günü başlayan sağanak yağmur İstanbul’un bazı ilçelerinde etkili olmaya devam ediyor. Bahçelievler’de sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısının Perşembe günü başlayan sağanak yağmur kent genelinde aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bahçelievler Yenibosna’da yağmura yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altlarına sığındı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştuğu görüldü.