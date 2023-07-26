Bahçelievler'de silahla öldürülen şahsın faili, Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün üyesi olduğu ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler’de silahla öldürülen şahsın faili Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün üyesi Fistandalton lakaplı şahıs olduğu ortaya çıktı. Fistandalton lakaplı şahıs dahil olmak üzere cinayet eylemine iştirak eden 13 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bilal Diril isimli şahsın, 04 Temmuz saat 02. 00 sıralarında Bahçelievler’de silahla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlatmıştı. Çalışmalarda, İstanbul’da faaliyet gösteren ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü üyesi ve Fistandalton lakaplı Murat U. isimli şahsın cinayeti gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan ikametine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda; şüpheli şahsın çatı katına kaçtığı silahını kullanmaya teşebbüs ettiği sırada bacağından vurularak etkisiz hale getirilip yakalandığı bilgisine ulaşıldı.

Çalışmaların devamında; cinayet eylemine iştirak ettiği belirlenen 13 şüpheli şahıs da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise; 5 adet Ruhsatsız Tabanca, 5 gr Esrar, 3 adet Çelik Yelek, 1 adet Seyyar Polis Çakarı, Kar Maskesi, Eldiven ve şüpheli şahsın cinayet eyleminde giydiği kıyafetler ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği öğrenildi.