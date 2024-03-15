Bahçelievler'de trafik çilesi: 200 metre mesafe 25 dakikada gidiliyor

Bahçelievler'de mesai çıkışında yaşanan yoğunluk ve yanlış park yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bahçelievler'de trafik çilesi: 200 metre mesafe 25 dakikada gidiliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bahçelievler’de mesai çıkışında yaşanan yoğunluk ve yanlış park yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul’un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyenlerin etkisiyle daha da arttı. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor. Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Yapılan hatalı parklar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Vatandaşlar oluşan trafik nedeniyle Ramazan Ayında iftara evlerine yetişemediklerini ifade etti.

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Ergun Nayhan, “Her gün trafik var buna çare bulunması lazım özellikle ramazan günü. Saat 16.30 olduğunda burası kitleniyor. Normalde 18.00’da kitleniyor. Kuyumcukent orası çok kötü 30 dakika sonra otoparktan çıktık. Buralar çok karışık. Çözüm bulunması lazım” dedi.

İhsan Kaya, “4 günüdür bu çileyi çekiyoruz. Personeli ramazanda iftara yetiştiremiyoruz. Ramazan başladığında beri böyle” şeklinde konuştu.