Bahçelievler'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Bahçelievler Belediyesince, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin değişik noktalarında binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

Bahçelievler'de vatandaşlara aşure ikram edildi
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Bahçelievler Belediyesince, Muharrem ayı nedeniyle ilçenin değişik noktalarında binlerce vatandaşa aşure ikram edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da katıldığı, Muhammediye Camii, Şirinevler Meydanı, Ulu Camii önü ve Yayla’da gerçekleşen aşure ikramlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hijyenik vakumlu ambalajlarda ikram edilen aşureye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, aşure etrafında gördükleri yakınlaşma, birlik ve beraberliğin, huzur ve kardeşliğin Türkiye genelinde de hakim olmasını diledi.